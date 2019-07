La Ville de Tétouan accueille La 11ème édition de l’Université d’été en faveur des Jeunes Marocains Résidant à l’Etranger

du 14 au 23 Juillet 2019

Le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration organise la 11ème Edition de l’Université d’été du 14 au 23 Juillet 2019 et ce, en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan.

Une centaine de jeunes étudiants d’origine marocaine résidant à l’étranger, âgés entre 18 et 25 ans ; vont participer à cette édition aux cotés des étudiants marocains et étrangers poursuivant leurs études supérieures au niveau des différents instituts et universités marocains.

Durant huit jours, ces jeunes étudiants participeront à des ateliers et conférences-débats animés par d’éminentes personnalités, des chercheurs et par des experts marocains.

Les objectifs assignés à ce programme qui a pour finalité le renforcement des liens entre les jeunes marocains Résidant à l’étranger et leur pays d’origine et qui est organisé par le ministère organisateur de l’évènement sont : La préservation de l’identité nationale des nouvelles générations des marocains résidant à l’étranger, le renforcement des liens entre les nouvelles générations de la communauté marocaine et leur pays d’origine et la sensibilisation aux changements socio-économique et politique du Maroc.

Rappelons à cette occasion que, dans le cadre de ce cycle d’universités lancé par le ministère chargé des Marocains résident à l’étranger et des affaires de la migration ; la région Fès-Meknès et la région Béni Mellal-Khénifra avaient connu cette année ; l’organisation de deux universités culturelles, à savoir l’Université d’hiver, à Ifrane, en partenariat avec l’Université Al Akhawayn, sous le thème du «Vivre ensemble» et l’Université du printemps, à Béni Mellal, en partenariat avec l’Université Sultan Moulay Slimane, axée sur « le Maroc pluriel, terre du vivre-ensemble». Sans oublier la toute récente Université des jeunes africains du Maroc organisée dans la région de l’oriental à Oujda sous le thème de « Jeunesse en Afrique : levier de coopération Sud-Sud et de promotion du vivre ensemble ».

Pour rappel aussi, le programme des universités d’été organisé au profit des marocains résident à l’étranger avait été développé par le ministère depuis 2009 et constitue l’une des activités les plus marquantes de l’offre culturelle destinée aux jeunes Marocains du monde». Au fil des années, ce programme audacieux a permis à des milliers de jeunes Marocains, en provenance de différents pays d’accueil, de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de découvrir de près les atouts de leur pays d’origine, le Maroc et la richesse de son histoire et sa culture.

Mohammed Drihem