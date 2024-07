La Cour de cassation et l’Agence nationale des eaux et forêts organisent une cérémonie à l’occasion de Présentation des publications sur la protection de la propriété forestière

Mohammed Drihem

Mercredi 17 juillet 2024, la Cour de cassation et l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) à Rabat ont organisé une cérémonie à l’occasion de la présentation des publications sur la « Protection de la propriété forestière » sous la présidence de Mohamed Abdennabaoui, Premier Président de la Cour de Cassation, Président délégué du Conseil Supérieur de la Magistrature, et Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF).

Selon un communiqué de presse de l’ANEF, parvenu au journal, ces publications s’inscrivent dans le cadre de l’accord de partenariat et de coopération conclu entre la Cour de cassation et l’ANEF le 08 décembre 2022 concernant la jurisprudence la plus importante en matière de protection du patrimoine forestier national.

Il convient de mentionner que l’accord entre les deux parties vise à renforcer la coopération dans les domaines de la diffusion de la jurisprudence, de l’échange des publications papier et électroniques éditées par les deux parties, ainsi que l’échange d’expériences et le développement des compétences à travers l’organisation de formations et d’activités intellectuelles conjointes. Selon le même communiqué, l’accord vise également à promouvoir l’encadrement juridique du personnel de l’Agence nationale des eaux et forêts et à coordonner les efforts en matière d’expression d’avis sur les projets de loi et les projets de textes relatifs aux questions des eaux et forêts.