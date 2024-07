Initiative nationale pour le développement Humain La ville d’El Hajeb célèbre La Journée mondiale des coopératives 2024

Par Mohamed Drihem

En célébration de la journée internationale des coopératives, la Province d’El Hajeb a organisé une rencontre de communication consacrée à la présentation du bilan provincial de l’axe d’appui à la solidarité économique et sociale et ce, à la plateforme provinciale jeunes à El Hajeb dans le but de mettre en exergue le rôle des coopératives dans l’autonomisation économique et sociale des groupes vulnérables et de sensibiliser les différents acteurs sur l’importance des interventions coordonnées pour préparer et activer des projets intégrés et durables.

A cette occasion, le Secrétaire Général de la Province d’El Hajeb a prononcé une allocution d’ouverture dans laquelle il a souligné que cette journée de communication est organisée dans le cadre du « Troisième Programme de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » ; un projet à travers lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a voulu jeter les bases d’un projet de société basé sur la cohésion sociale, la solidarité et l’entraide. Sa Majesté a fait de cet initiative un chantier ouvert sur l’avenir pour relever les grands défis auxquels notre pays est confronté, notamment la lutte contre les fléaux de la pauvreté et de l’exclusion sociale, la réponse aux besoins des personnes en situation difficile et l’amélioration des conditions de vie de la population, ainsi que la création d’une dynamique sociale durable basée sur la promotion du capital humain et le développement humain intégral.

À cet égard, le secrétaire général de la province a souligné que l’intégration des jeunes a toujours été au centre de l’attention de Sa Majesté le Roi dans tous ses discours, rappelant son discours à l’occasion du 19ème anniversaire de son accession au trône, dans lequel il a lancé la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain pour les années 2019-2023.

Afin d’activer les programmes de l’INDH, en particulier le troisième programme « Améliorer les revenus et l’intégration économique des jeunes », qui se concentre sur l’amélioration des revenus et le soutien à l’économie sociale et solidaire ; des chaînes de production prioritaires ont été identifiées, un programme provincial de formation et d’assistance technique pour les coopératives a été préparé et activé, ainsi qu’un soutien à l’organisation professionnelle des producteurs et des artisans et l’annonce de demandes de soutien de projets chaque année », a-t-il ajouté.

A cet égard, il a rappelé que le bilan de la mise en œuvre de l’axe d’amélioration des revenus et de soutien à l’économie sociale et solidaire s’est caractérisé par l’approbation de 16 projets au profit de 31 coopératives totalisant 310 coopérants (tes) actifs dans les secteurs de la valorisation de la filière des plantes médicinales et aromatiques, la filière apicole, la production et la commercialisation du miel, la valorisation des fruits, la commercialisation solidaire des produits de l’industrie traditionnelle et des produits du terroir par la création d’une plateforme de commercialisation électronique pour un coût total d’environ 5.688.759,00 Dhs auquel l’Initiative Nationale pour le Développement Humain a contribué à hauteur de 3.023.108,00 Dirhams.

La mise en œuvre du programme a été marqué notamment par le financement de 175 projets pour un coût total de 14.497.300,00 dirhams, auquel l’Initiative Nationale pour le Développement Humain a contribué à hauteur de 9.002.460,00 dirhams.

Dans une déclaration au journal à cette occasion, Naima Badri, présidente de l’association El Hajeb Initiative responsable de la gestion de la plate-forme des jeunes , a indiqué qu’à l’occasion de la journée internationale des coopératives à El Hajeb, le comité Provincial pour le développement humain et la plateforme provincial des jeunes à El Hajeb ont organisé une journée de communication au siège de la plateforme avec la participation de plus de 25 coopératives ayant déjà bénéficié de l’appui de l’initiative nationale pour le développement et du soutien de la plateforme en termes de formation et de financement, ainsi que les responsables des services extérieurs concernés par le domaine social et solidaire, tels que la direction de l’agriculture, la direction de l’artisanat et le bureau de l’Office du Développement de la Coopération (ODCO).

Selon Naima Badri, cette rencontre a été une occasion des échanges d’expériences et d’expertises entre les coopératives et une occasion de soulever certaines questions, contraintes et problèmes qui entravent le développement de ces coopératives, notamment les questions de marketing, les nouvelles questions liées au nouveau soutien social, et l’accès au foncier, qui constitue une pierre d’achoppement pour les coopératives et est considéré comme un critère essentiel pour leur permettre de mettre en œuvre leurs projets et de les faire naître,

La réunion a été marquée aussi par la présentation des différents programmes visant à soutenir les coopératives au niveau du secteur de l’agriculture et de l’industrie traditionnelle, ainsi que les programmes d’appui et d’accompagnement. Dans le même contexte, un atelier de formation a été organisé au profit de 20 coopératives sur le cadre juridique des coopératives et un atelier technique pour appuyer 10 coopératives dans l’élaboration de projets économiques dans le cadre du programme d’amélioration des revenus et d’intégration économique des jeunes. Le programme a également vu le lancement de projets financés par l’Initiative nationale pour le développement humain, à savoir l’unité de valorisation des fruits dans le Douar d’Ait Rbaa de la collectivité territoriale de Bitite, réalisé en partenariat avec la coopérative Bio-Dessert.