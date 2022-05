Sous le signe de la jeunesse, La province d’El Hajeb célèbre le 17ème Anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.

En célébration du 17ème anniversaire de l’INDH, la province d’EL HAJEB a organisé mercredi 18 Mai dernier un forum provincial sous le thème de la : « Phase III de l’INDH : une approche renouvelée pour l’inclusion des jeunes » et ce, au siège de la province avec la participation de plusieurs acteurs et partenaires de l’écosystème d’accompagnement entrepreneurial au niveau de la province ; des acteurs publics et acteurs privés et des représentants du tissu associatif.



Ce forum qui avait pour objectif la capitalisation des différentes approches de formation, d’accompagnement et d’appui en faveur des jeunes porteurs de projets, a été marqué par la présentation du bilan global du programme « amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », la Présentation du bilan global de la plateforme provinciale des jeunes et par la Présentation des témoignages de porteurs de projets innovants appuyés dans le cadre de la troisième phase de l’INDH.

De même, une cérémonie de remise des chèques dans le cadre du programme El Hajeb Mobadara pour la quatrième promotion dédiée à la l’encouragement de l’entrepreneuriat féminin, il s’agit de 08 projets de TPE féminines, pour la création de 20 postes d’emploi, avec un budget global de 629 265,00 Dhs, dont 483.605,00 Dhs comme contribution du programme El Hajeb Mobadara.

Le bilan global de la mise en œuvre du programme amélioration et inclusion économique des jeunes au niveau de la province d’El Hajeb a été marqué par la validation de 56 projets avec un cout global qui s’élève à 7.310.436,28 Dhs Dont 3.497.310,8 comme contribution de l’INDH, pour la création de 248 postes d’emploi.



Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, une plateforme des jeunes a été mise en place et présente un bilan encourageant marquée par l’accueil, l’écoute et l’orientation de 2876 jeunes dont 718 jeunes femmes, l’organisation de plusieurs actions de formation et d’accompagnement estimées à 133 jours de formations ayant bénéficié à 1266 porteurs de projets et 960 séances d’accompagnement pour 395 bénéficiaires.

En termes de répartition des projets selon les axes d’intervention, le bilan compte la validation de 16 projets dans l’axe de l’appui à l’entrepreneuriat chez les jeunes pour un cout global de 1.227.122,28 Dhs dont une contribution de l’INDH estimée à 700 000,00 Dhs et qui vont contribuer à la création de 32 postes d’emploi, la validation de 06 projets dans l’axe de l’amélioration du revenu et appui à l’économie sociale et solidaire pour un cout global de 3.365.780,00 dont 2.200.000,00 comme contribution de l’INDH qui concernent 136 bénéficiaires dont 64 femmes, les filières appuyés concernent, le développement des plantes aromatiques et médicinales, la valorisation des produits de la filière apicole et la commercialisation des produits de terroirs et d’artisanat.

Dans ce même cadre, le bilan global du programme El Hajeb mobadara objet de partenariat entre le comité provincial du développement humain et l’Agence de développement social est marqué par l’accompagnement et le financement de 34 TPE dont 13 femmes, ayant contribué à la création de 80 postes d’emploi dont 10 femmes avec un budget global qui s’élève à 2.717.532,00 Dhs dont 1.507.431,00 Dhs comme contribution du programme El Hajeb Mobadara.

Les TPE crées concernent le développement des activités économiques dans les domaines suivants : garderie et crèche ; services de pressing, boulangerie et pâtisserie, broderie et couture, imprimerie et librairie, la production audiovisuel, les NTIC, l’aménagement des espaces verts, centre de suivi de la grossesse, soins de santé et atelier de fourniture et pose de marbre, l’élevage d’escargot, la culture hydroponique, la production d’articles de cuire, des ateliers de menuiserie et une unité de production des matériaux de construction .

A signaler aussi que l’appui du programme « EL HAJEB Mobadara » est axé sur un accompagnement pré et post création et un suivi de proximité ; un appui financier adapté aux porteurs de projets, de création ou de reprise de micro-entrepris et de TPE par l’octroi d’un prêt d’honneur de 10.000 à 80.000 Dhs et, le parrainage et la mise en réseau des jeunes entrepreneurs accompagnés.

Concernant l’axe amélioration de l’employabilité des jeunes enfin, le bilan compte l’organisation de 06 formations qualifiantes et 09 ateliers de formations dans le domaine de la communication et softs skills pour un total de 223 jeunes à la recherche d’emploi bénéficiaires.

Enfin, il y’a lieu que le plan d’action pour les années 2022 et 2023, le CPDH d’El Hajeb compte lancer un programme d’amélioration de l’employabilité des jeunes « mobadara skills » pour un montant de 450.000,00 Dhs, lancement du schorom provincial de commercialisation des produits de terroir à la ville d’El Hajeb pour un cout de 540.000,00 Dhs et l’opérationnalisation de l’espace d’incubation à la plate-forme des jeunes pour incubation des startups comme programme en cours de montage.

Mohammed Drihem