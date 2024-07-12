قرية ايملشيل تستقبل الدورة السادسة لمهرجان مغاربة العالم بين احضان جبال الاطلس الكبير الشرقي

بقلم : محمد الدريهم

تنظم جمعية أخيام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإيميلشيل و جمعية التضامن والتبادل بين الشمال والجنوب (SENS) المتواجدة بمدينة بوردو الفرانسية الدورة السادسة لمهرجان مغاربة العالم لايميلشيل، وذلك في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أغسطس 2024.

تتميز هذه التظاهرة الاحتفالية والداعمة المنظمة بدعم من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج (CCME) و مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ببرنامج غني ومتنوع، يتضمن عدة زيارات لمواقع سياحية ولاكتشاف مشاريع مجتمعية و لقاءات لتبادل الآراء حول اهتمامات المغاربة المقيمين بالخارج.

و حسب المنظمين لهذه الدورة؛ يعد هذا الحدث السنوي فرصة سانحة للمغاربة من جميع أنحاء العالم للاطلاع عن قرب على المشاريع التنموية التي ينفذها المغاربة المقيمون بالخارج والمجتمع المدني في مدينة إملشيل التي تقع على ارتفاع 2200 متر في قلب جبال الأطلس الكبير الشرقي.

مواد برنامج المهرجان الذي يستمر لمدة أربعة أيام يضمن رحلات إلى المواقع السياحية في إميلشيل، منها بحيرتي إيسلي وتيسليت ومغارة أخيام، وزيارات إلى مشاريع مجتمعية، بما في ذلك زيارة تعاونية عصير و خل التفاح وزيارة مشتل الأشجار.

كما سيشهد أيضاً تسليم معدات للشباب وتوقيع اتفاقية مع الجماعات الترابية المحلية لتوسيع شبكة الماء الشروب في المنطقة، يليها عرض شهادات من جمعيات MRE و FORIM وتسليم المعدات إلى رواد الأعمال الشباب من طرف COSIM و جمعية أكالينو. كما سيحظى المشاركون بأمسيات فنية وحفل زفاف محلي تقليدي.

تعتبر بلدة إيميلشيل قرية خلابة ومعروفة على المستوى الوطني و الدولي بموسمها المعروف بموسم الخطوبة ، وتقع في وادٍ جبلي على ارتفاع 2160 متراً، في الجزء الشرقي من الأطلس الكبير. وهي عبارة عن تجمعات سكنية تضم حوالي واحد وعشرين قرية او دوار، بمنازل تقليدية مبنية من التراب المدكوك ( اللوح ) على طول نهر أسيف ملول،