L’ASSOCIATION AKHIAM D’IMILCHIL ET SENS DE BORDEAU ORGANISENT LE 6ème FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE

Mohammed Drihem

Avec le soutien du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) et de la Fondation HASSAN II des Marocains Résident à l’Etranger, l’association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux et l’Association AKHIAM pour le Développement Socio-économique d’IMILCHIL organisent la 6ème édition du Festival des Marocains du Monde à IMILCHIL, du 11 au 14 août 2024 prochain.

Cet événement festif et solidaire propose un programme riche et varié avec à la clé ; des visites de sites touristiques, des découvertes de projets associatifs et des échanges sur les préoccupations des MRE. Les marocains résidents sont donc invités à s’inscrire pour partager leurs expériences avec d’autres Marocains résidant à l’étranger en s’adressant par email au festivalmre@gmail.com pour plus d’informations.

Cette manifestation annuelle, est une occasion pour les Marocains du monde pour voir de très près les projets de développement réalisés par les MRE et la société civile dans la bourgade d’Imilchil, nichée à 2.200 m d’altitude au cœur des montagnes du Haut Atlas oriental.

Le programme de ce festival, étalé sur quatre jours, sera marqué par des excursions vers les sites touristiques d’Imilchil dont ceux des Lacs d’Isli et de Tislite et la grotte d’Akhiam, par des visites de projets associatifs avec notamment la Visite des projets associatifs dont celui de la coopérative du Jus et Vinaigre de Pomme et la Visite de la pépinière.

Il connaitra notamment la Remise de matériels aux jeunes et la signature d’une convention avec les collectivités territoriales visant l’extension du réseau d’eau potable dans la région suivie de témoignages des acteurs associatifs MRE, FORIM et par la remise de Matériels aux jeunes entrepreneurs par (COSIM) et l’Association AKALINO. Il donne rendez-vous aussi aux participants avec des soirées artistiques et l’organisation d’un mariage traditionnel local.

Imilchil est un village pittoresque et bien connu au niveau national et même international par son Moussem des fiançailles, situé dans une vallée de montagnes à une altitude de 2.160 m, dans la partie orientale du haut atlas marocain. C’est un habitat groupé de presque Vingt et un villages, aux maisons traditionnelles construites en terre battue, tout au long de la rivière d’Assif Melloul en formant deux tribus : Ait Izza et Ait Brahim.

A Souligner aussi que la Région d’Imilchil est le Fief de la tribu des Ait Hdidou, pasteurs d’origine nomade sédentarisés depuis le XVII siècle dans la vallée d’Assif Melloul. C’est l’une des tribus les plus authentiques et traditionnelles du Maroc du fait que ses habitants ont su préserver leurs traditions et leurs coutumes. Le mode de vie de la majorité des habitants est organisé autour de l’agro- pastoralisme.

La région d’Imilchil est devenue relativement plus accessible qu’auparavant suite à la construction de routes goudronnées en direction de Khénifra ou de Beni Mellal par Aghbala au Nord, ou en direction d’Errachidia par Rich à l’Est et par voie de liaison avec Tinghir avec le versant Sud des montagnes du Haut Atlas, ou encore en direction de Midelt par Cirque de Jaafar.