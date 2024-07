Communiqué de presse

L’Amazonie et l’Afrique tropicale s’invitent dans la cité ocre

Marrakech le 31 mai 2024 – « Eden Club », un concept novateur situé en plein cœur de Marrakech, dans le quartier de l’Hivernage, vient d’ouvrir ses portes. Un exceptionnel lieu festif qui va faire vibrer la cité ocre, tant grâce à des rythmes enchanteurs inédits qu’à une panoplie de thématiques et d’ambiances en renouvellement perpétuel.

« Eden Club » n’est pas à priori un lieu simplement destiné à écouter de la musique, à se déhancher et à faire la fête. Il s’agit plutôt d’un temple où l’artisanat et le savoir-faire marocains, héritage ancestral, ont élu domicile. En ce sens, depuis la première marche ouvrant l’accès à ce haut lieu de découverte, en traversant des espaces un style décoratif féérique, jusqu’à la porte de sortie située sur la façade nord de l’édifice, le visiteur est invité à vivre une expérience immersive unique en son genre.

En effet, la conception de l’Eden Club a relevé le défi de créer un style bohémien inspiré des particularités de la forêt amazonienne et de l’Afrique tropicale, le tout « Made in Morocco ». Des dizaines d’artisans locaux se sont succédés pour donner naissance à ce lieu privilégié, tant par son style unique au Maroc que par ses soirées dansantes, signant un concept fascinant et novateur qui rompt totalement avec ce qui existe.

Concept, design et expérience client

Thème et ambiance :

– Bohémien chic avec des éléments bohèmes comme des tissus colorés, des motifs et des bibelots ethniques, ainsi que du mobilier éclectique.

– Amazonie et Afrique tropicale intégrant des éléments naturels comme des plantes tropicales, des bois exotiques et des décors inspirés par la faune et la flore de ces régions ayant de tout temps fasciné le monde.

Décoration et mobilier :

– Tissus et textiles combinant des styles artisanaux et ultra-modernes projetant le visiteur dans un univers ésotérique, à travers des motifs vibrants et des couleurs enchanteresses.

– Meubles en bois fabriqués par des artisans locaux, intégrant des tables basses sculptées, des chaises en bois massif, etc.

– Accessoires mettant à l’honneur l’osier, les poteries peintes à la main et le cuir marocain.

Artisanat Local :

– Luminaires en cuivre martelé, lanternes en métal perforé et suspensions en paille tressée font partie intégrante du décor.

– Arts muraux affichant des œuvres locales façonnées avec maestria dans le pur style tropical, telles que des peintures murales inspirées par l’art africain et amazonien, des tapisseries murales et des masques tribaux.

Musique et divertissement :

– DJ et musiciens de renommée internationale se succèderont à l’Eden Club où des mixages de sons ethniques et modernes sont garantis, ainsi que des musiciens jouant des fusions à partir d’instruments traditionnels et modernes.

– Les spectacles seront également au rendez-vous à travers des performances à couper le souffle.