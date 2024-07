Comment Dieu ordonne-t-il à Josué de massacrer des enfants, des femmes et des personnes âgées ?

Mustapha HMIMOU

Sous ce titre en arabe « كيف يأمر الله يشوع بذبح الأطفال والنساء والشيوخ؟ « , le site de l’Église orthodoxe copte a rapporté bon nombre de témoins qualifiant de racistes certains passages dans la Bible, afin d’y répondre. Mais la question qui à priori se pose pour nous musulmans consiste à savoir si tout ce Livre saint est bel et bien inspiré par Dieu comme le croient les juifs et le chrétiens pour que soient justifiés ces témoignages accusant certains de ses versets de racistes.

C’est ce qui m’a incité à faire des recherches à ce sujet, non pas à partir de sources musulmanes qui pourraient être suspectes de partialité, mis plutôt, en me référant à certains grands érudits juifs et chrétiens et certains textes de la Bible-même. Mais avant cela, il convient de citer brièvement certains de ces témoignages rapportés par le site précité afin que l’importance du sujet de cet article soit bien évidente, surtout dans ces circonstances dramatiques où le peuple palestinien souffre le martyre des ravages de l’horrible agression contre Gaza et la Cisjordanie.

À propos des israélites qui croient bien faire en matière de culte quand ils persécutent les non-juifs et les exterminent sur ordre d’un Dieu fantasmé selon leur bon plaisir, le Dr Mustafa Mahmoud a dit dans son livre en arabe « La Torah », p. 27 : « Et ils ont fait du Seigneur un tyran sanguinaire qui leur a permis de massacrer toutes les nations ». De même Nasih Khalil Shenouda a cité des propos du Dr Muhammad Amara dans son livre en arabe aussi « Maqalat wa Tashih al-Mafahim», vol. 2, p. 22, et qui dit : «Nous avons découvert que les commandements divins ordonnent aux Israélites d’exterminer tous les non-juifs, y compris enfants, femmes et vieillards, d’anéantir leurs bétails, et de brûler leurs demeures ».

Dans son livre arabe « Al-Bahriz », vol. 1, p. 140, Alaa Abu Bakr dit : « Comment décris-tu, toi le chrétien à tes enfants le Seigneur, le Créateur? Est-Il le bon Dieu d’amour lorsqu’il a inspiré à Moïse et aux prophètes l’ordre d’anéantir les nations et de tuer les enfants et d’exterminer les femmes ? Comment peut-Il être un Dieu d’amour quand il ordonne le meurtre, la guerre et le carnage ? Ou bien son image a-t-elle été modifiée et Il s’est fait un nouveau Look pour plaire à ses adeptes ? ».

Et dans son livre en arabe, « Mythe et patrimoine », pp. 194, 196, le Dr Sayed Al-Quimni dit : « Lors de l’exode… les Israélites consignent dans leur Torah les formes de brutalité les plus horribles. Ils massacrent et brûlent tout ce qu’ils rencontrent en chemin. Il n’ont épargné ni les humains ni la faune ni la flore de leur terre selon l’ordre de la loi de leur Dieu qui l’a établi et rendu absolument permis. Leur Seigneur hébreu a clairement révélé sa vraie nature quand il s’est déclaré être «l’Eternel est un homme de guerre». (Exode 15 : 3). Il a dit à son peuple «Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin, devant l’Éternel, ton Dieu. Elle restera à jamais un amas de ruines et ne sera jamais rebâtie » (Deutéronome 13:16). Et il ordonne à ses enfants chéris « Maintenant, tuez tous les petits garçons ; et toutes les femmes qui ont partagé la couche d’un homme, tuez-les !» (Nombres 31:17). …

….Quant aux villes palestiniennes de Canaan, le peuple israélite a reçu dans le « bon » commandement de son Seigneur une autre loi qui lui dit : «Lorsque tu t’approcheras d’une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte et t’ouvre ses portes, toute la population qui s’y trouve sera astreinte à la corvée et te servira. Mais si elle refuse et engage le combat, tu l’assiégeras. Et le Seigneur ton Dieu te la livrera entre tes mains, et tu passeras tous les hommes au fil de l’épée.» (Deutéronome, 20 : 10-16) ».

Je me contente de ces témoignages parmi tous ceux rapportés dans le site précité. Et ce pour poser la question pertinente qui consiste à savoir si les cinq premiers livres de l’Ancien Testament dit Pentateuque sont bel et bien la Torah authentique révélée par Allah à son prophète Moïse. Sans quoi la fameuse question : «Comment Dieu a-t-il ordonné à Josué de massacrer des enfants, des femmes et des personnes âgées ? » comme titre de cet article ne serait pas du tout justifiée. Sinon elle reste justifiée seulement pour le dieu fantasmé par les israélites et voulu être exclusivement le leur selon leur bon plaisir.

Les livres du Pentateuque, voulus par les juifs et les chrétiens comme torah écrite authentique révélée à Moïse, sont la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Les Dix Commandements inspirés par Dieu à Moïse comme lois divines ne s’y trouvent que deux fois, dans (Exode 20 : 2 17), et dans ( (Deutéronome, 5 : 6-21). Pour le reste, la majeure partie, sinon la totalité du Pentateuque, raconte l’histoire de l’univers depuis sa création jusqu’à la mort de Moïse, et surtout l’histoire des ascendants et descendants du prophète Jacob, allias Israël.

Ainsi les juifs et les chrétiens ont longtemps considéré que Moïse avait bel et bien écrit le Pentateuque sous l’inspiration de Dieu. Cependant, après des recherches, j’ai découvert que maintenir cette croyance est devenue difficile depuis le XVe siècle, même parmi certains éminents érudits Juifs surtout andalous, et en particulier des chrétiens. Le premier texte qui pose problème d’anachronisme est le récit de la mort de Moïse. Il y est dit : «Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l’enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd’hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait cent vingt ans quand il mourut ; sa vue n’avait pas baissé, sa vitalité n’avait pas diminué. Les fils d’Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab, pendant trente jours. C’est alors que s’achevèrent les jours du deuil de Moïse. » (Deutéronome 34 : 5-8). Cependant comment est-ce donc possible que Dieu révèle à son Prophète Moïse le récit de sa propre mort et de son enterrement alors qu’il était dans sa tombe, afin qu’il puisse le transmettre à ses disciples ?

L’une des réponses toute trouvée à ce premier anachronisme manifeste, parmi bien d’autres, est venue du Talmud, soit le recueil des commentaires et interprétations rabbiniques du Pentateuque entre le IIe et VIe siècle de notre ère. Il y est dit que Josué le successeur de Moïse était celui qui a continué le travail inachevé : « Josué a écrit son propre livre plus huit versets de la Torah ainsi que le récit de la mort de Moïse » (Talmud : Bava Batra 14b).

Mais juste avant ce récit de la mort de Moïse, on lit : «Le Seigneur dit à Moïse: « Ce pays que tu vois, j’ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n’y entreras pas. » (Deutéronome 34 : 4). Comme la suite qui raconte le récit de la mort de Moïse, ce passage prétentieux ne serait-il pas aussi écrit par la main de quelqu’un d’autre que Moïse pour son bon plaisir purement politique dont souffrent et en paient le prix si fort et jusqu’à nos jours le pauvre peuple palestinien ?

Il s’agit manifestement d’une prétention raciste et tendancieuse, érigée en idéologie politique déjà sioniste, religieusement sacrée et réitérée à plusieurs reprises dans les livres de l’Ancien Testament, et en particulier dans le Talmud. Et ce pour confirmer que les enfants d’Israël constituent le seul peuple élu de Dieu à l’exclusion des autres, et pour lequel Dieu a créé l’univers entier, y compris le reste de l’humanité afin de le servir, et qu’Il leur a accordé la terre de Palestine et tout ce qui l’entoure uniquement pour eux. Idéologie raciste que l’on retrouve bien sûr dans le Talmud, qui dit en l’occurrence : « Et quand le converti au judaïsme se lavera et sortira de l’eau, on lui adresse des paroles de bonté et de réconfort, en disant : « à qui es-tu attaché ? Heureux sois-tu ! Tu es attaché à Celui qui a dit au monde « soit et il fut », Béni soit-Il. Parce que le monde a été créé uniquement pour le bien des enfants d’Israël. Seuls les enfants d’Israël sont les fils de Dieu, et eux seuls sont les bien-aimés de Dieu. Tout ce que nous t’avons dit, nous l’avons dit pour augmenter ta rétribution» (Talmud : Tractate Gerim. 1).

Le grand rabbin français Rachi né en 1040, commentant les deux premiers mots du Pentateuque : « Au commencement » (Genèse 1 :1), il dit : « Puisque la Torah constitue essentiellement un code de lois, elle aurait dû commencer par : « Ce mois-ci est pour vous les israélites le commencement des mois » (Exode, 12, 2), puisque c’est par ce verset qu’est édictée la première prescription à Israël. « La puissance de Ses hauts faits, Il l’a révélée à Son peuple, en lui donnant l’héritage des nations » (Tehilim 111, 6). Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël : « Vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des sept nations ! », on pourra leur répondre : « Toute la terre appartient au Saint béni soit-Il. C’est Lui qui l’a créée et Il l’a donnée à qui bon lui a semblé. (Cf. Yirmeya 27, 5). C’est par Sa volonté qu’Il les a données à ces peuples, et c’est par Sa volonté qu’Il les leur a reprises et qu’Il nous les a données ! » (Yalqout chim‘oni, Bo 187) »

Pour nous musulmans, le ferme démenti de cette idéologie foncièrement raciste est venue du Coran qui dit : «Les Juifs et les Chrétiens dirent : ‘Nous sommes les fils de Dieu et Ses bien-aimés.’ Dis : ‘Pourquoi vous châtie-t-Il pour vos péchés ?’. Vous êtes des humains parmi ceux qu’Il a créés. Il pardonne à qui Il veut et punit qui Il veut. Et à Allah la transcendance sur les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux, et à Lui est le retour » [Al-Ma’idah) : 18]. Et puis c’est Allah qui dit aussi : « Vous les gens, Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous puissiez vous connaître. Les plus honorables auprès d’Allah sont les plus pieux d’entre vous. Allah est Omniscient et Omniscient » [Al-Hujourat : 13].

Deux autres anachronismes, parmi bien d’autres problèmes, sont relevés dans le Pentateuque prétendu révélé pour de bon à Moïse. Il y est dit : «Et les enfants d’Israël revinrent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, à Jéricho… » (Nombres 22 : 1). Or selon un autre passage, Moïse n’a pas traversé le fleuve. Ceci a donc été écrit bien après sa mort. Sinon, comment Dieu pouvait-il le lui révéler alors qu’il était déjà poussière dans sa tombe ? Il y est dit aussi : «Ce sont les rois qui montèrent sur le trône du pays d’Édom avant qu’un roi ne prenne pouvoir sur les enfants d’Israël. » (Genèse 36 : 31). Or une fois de plus Moïse était déjà mort bien avant cela pour recevoir ce passage de son Seigneur et le transcrire dans la Torah.

C’est ainsi que le philosophe juif Philon d’Alexandrie, mort en l’an 50 de notre ère, attribuait à Moïse l’écriture partielle du Pentateuque. Il en fut de même de Baruch Spinoza, mort en 1677, dans son livre « Traité théologico-politique » et de Richard Simon mort en 1712 dans son livre « L’Histoire critique du Vieux Testament ». Je ne les ai pas lu, mais il est dit un peu partout que tous deux attribuent l’écriture entière du Pentateuque plutôt au grand rabbin Esdras, allias Ezra chez les arabes, mort en 440 av. J.-C. il l’a écrit en exil à Babylone à partir les vestiges de la tradition orale quand il y était le scribe du roi. Et ce des siècles après la mort de Moïse. Comment cela pourrait-il donc provenir de l’inspiration de Dieu ?

Etant musulman assez serein et bien dans ma peau en matière de foi, je n’ai jamais senti le besoin de savoir ce qu’il en est au juste des autres religions. C’est ainsi que sans le terrible martyre qu’endure le peuple palestinien depuis des décennies et jusqu’à nos jours, je ne me serais donc pas du tout personnellement intéressé à toutes ces allégations racistes dans l’Ancien Testament et le Talmud. Allégations calomnieuses envers le prophète Moïse et son lieutenant Josué, et envers Allah Gloire à Lui. Elles sont autant odieuses que dangereuses du fait qu’elles revêtent un caractère religieux sacré. Les israélites qui en sont imbibés dès le jeune-âge, se sont avérés des bombent à retardement quand on les voit croire bien faire et satisfaire leur dieu fantasmé en commettant avec plaisir leurs horribles crimes envers les tiers, qui sont en l’occurrence les pauvres Palestiniens. Crimes qui ont dégouté et horrifié tous les peuples du monde y compris voire surtout ceux des pays dont les gouvernements soutiennent l’Etat sioniste..

Des efforts intenses et soutenus doivent donc désormais être fournis pour mettre en évidence les dangers de cette idéologie foncièrement raciste à caractère religieux dans la Bible, pour l’attribuer, preuves à l’appui, à ses véritables auteurs, à savoir les grands rabbins israélites pendant des siècles durant et bien après la mort de Moïse. Et ce pour la dénoncer avec la plus grande vigueur dans toutes les langues, en purifier la Bible et en innocenter l’authentique Torah révélée par Allah à Moïse. Tout comme l’idéologie nazie il faut bien l’incriminer au niveau international pour ne plus l’enseigner nulle part au monde aux jeunes et moins jeunes israélites.

Tout cela est devenu si nécessaire pour le soutien bien dû à la légitime résistance palestinienne. Résistance légitime en vertu de la Charte des Nations Unies, du droit international et des droits de l’homme. Résistance à l’occupation de toute la Palestine et ses environs afin d’y mettre fin complètement et de rétablir enfin la paix et la sécurité dans la région, dans le monde entier et parmi tous les peuples, qu’ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou d’autres religions. Et ce en accord avec l’édifiant verset du Coran qui dit : «En effet, ceux qui croient, les juifs, les Sabéens, les chrétiens, les mages et les païens Allah les départagera le Jour de la Résurrection. Allah est certes Témoin de toutes choses » [Al-Hajj : 17]. Nous n’avons donc pas à juger les gens tant que leurs croyances ne comportent aucun danger pour les tiers.