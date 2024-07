SKOURA M’MDAZ ACCUEILLE LA 2ème EDITION DU FORUM DE L’ECOTOURISME DE LA PROVINCE DE BOULMANE

Mohammed Drihem

C’est aujourd’hui Mardi 03 juillet 2024 que débutera la 2ème Édition du Forum de Tourisme Durable (Écotourisme) de la Province de Boulemane organisé dans la Localité de Skoura-M’Daz du 03 au 07 juillet en cours.

Initié par l’Association Provinciale pour le Développement Durable avec l’Association TARGA pour le Développement et l’environnement et avec l’Association Carrefour ADRAR ; cet événement, placé sous le signe de la durabilité et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la province de Boulemane, est organisé en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme de Fès/Meknès, le Conseil Provincial

de Boulmane et le conseil de la collectivité territoriale de Skoura M’Daz. Il rassemblera des acteurs locaux, nationaux et internationaux du secteur du tourisme durable.

Placé sous le thème de « l’écotourisme levier de développement durable dans la Province de Boulmane » ; ce Forum a pour Objectifs de promouvoir l’écotourisme dans la province de Boulemane et mettre en lumière les initiatives locales ; encourager le développement durable des activités touristiques en respectant l’environnement et les communautés locales et favoriser les échanges entre professionnels du secteur et partager les bonnes pratiques.

Au Programme de cette deuxième édition du Forum de l’écotourisme de la province de Boulmane selon un communiqué des organisateurs, ce forum propose un programme riche et varié incluant en Pré-Forum ; Circuit touristique reliant la Collectivité territoriale d’Oulad Ali Youssef qui a abrité la Première édition du Forum l’an dernier à celle de Skoura M’Daz sur le dos des mules ; des Conférences et ateliers sur les thèmes du tourisme durable et de l’écotourisme, des Expositions mettant en valeur les produits du terroir et produits artisanaux et les initiatives locales en matière de tourisme durable des Visites guidées et excursions pour découvrir les trésors naturels et culturels de la région dont les traces dinosaures et sites archéologiques ainsi que des Rencontres et réseautage pour créer des synergies entre les participants.