FESTIVAL D’ETE :

IMANE KARKIBOU ET LAMIA ZAIDI

OUVRENT LA BALL DU PREMIER

FESTIVAL NATIONAL DE LA VILLE D’EL HAJEB

Comme annoncé en son temps, le grand amphithéâtre du Centre culturel de la ville d’El Hajeb a été au rendez-vous, vendredi 19 juillet 2019, avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 1ère édition du Festival National d’El Hajeb organisé du 19 au 21 juillet par l’Association Festival El Hajeb en collaboration avec la province d’El Hajeb et le conseil Régional de Fés Meknes et des conseils respectifs de la province et de la commune d’El Hajeb.

Cette cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions d’ouverture prononcées par les représentants des différents partenaires du Festival qui ont tous et sans exception, mis l’accent sur le rôle de premier ordre que joue tout festival et la culture dans le développement socio-économique du territoire sachant bien sur qu’un festival est à la fois acteur économique et touristique et son impact génère une dynamique positive sur l’emploi du fait que les salariés, saisonniers, bénévoles et acteurs divers sont mobilisés. Il engendre également des retombées économiques auprès des hébergements, restaurants et autres attractions de la ville. De plus, l’offre culturelle constitue un atout majeur dans le choix d’implantation des entreprises et des foyers.

Ainsi, les festivaliers sont invités à découvrir la ville, son patrimoine, ses acteurs et ses alentours ; Toutefois, cela ne va pas sans porter une attention particulière à l’utilisation durable des ressources locales. Les festivals ont donc un rôle humain, social, économique, culturel et… environnemental.

Par la même occasion, les organisateurs du festival ont rendu un grand hommage aux différents partenaires qui ont prêté main forte à la réussite de cette première édition et ce, en leur offrant des trophée en guise de reconnaissance pour tout le soutient materiel et financier qu’ils ont accordé à l’organisation du festival.

En guise de clôture de cette cérémonie d’ouverture de la première édition du festival national d’El Hajeb, le grand public présent a suivi avec un très grand intérêt la soirée artistique animée par les stars montantes de la chanson marocaine

Imane Karkibou , native de la ville d’El Hajeb qui s’est fait connaître du grand public après avoir remporté le premier prix du concours Studio 2M en 2007 et ; en 2008 elle enregistre son premier single « Bariaa » au Caire, avec le compositeur égyptien Mohamad Diaa et se produira dans plusieurs événements artistiques et émissions tels que Al Khalidat, 100% Chabab pour ne citer que celle ci.

Lamia Zaidi qui ; dés son jeune âge, a vécu dans un milieu lui donnant toutes les chances de s’épanouir sur le plan artistique (Père guitariste et mère passionnée de chant.)… Lamia Zaidi a vécu elle aussi ; l’aventure Studio 2M et fait preuve d’un amour de l’art et d’un professionnalisme digne des grands artistes et reçoit ainsi une autre consécration ; celle d’un publique et d’un jury qui l’acclame à l’unanimité artiste à part entière. Et couronna le tout en participant a l’émission » THE VOICE » ou elle a montré bien son talent et ses capacités qui ont été approuvé par les stars les plus connus du monde arabe.

A rappeler que la deuxième journée du festival du Samedi 20 juillet sera marquée l’organisation d’une conférence scientifique sur : « La région d’El Hajeb : Histoire, territoire et société » à la salle des réunions du conseil municipal d’El Hajeb et par l’organisation de deux soirées artistiques dont la première prévue au centre culturelle de la cité à partir de 16h00 et sera animée par le groupe Rahoum El Bakkali de Chefchaouen et celui de Banate Aïssawa de Meknès…Soirée 100% féminine.

La seconde soirée de cette deuxième journée sera organisée en plein air et en nocturne et sera animée les chanteurs Badr Soltane, Aabidate Erma, Mustapha Oumguil et pat une troupe d’ahidouss.

MOHAMMED DRIHEM