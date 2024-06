La ville d’Ifrane accueille La 12ème session du Festival d’Astronomie d’Ifrane

Mohammed Drihem

Le Club d’Astronomie des étudiants de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et le Centre d’Innovation des Technologies de l’Information organisent la douzième session du Festival d’Astronomie d’Ifrane, du vendredi 28 juin au mardi 2 juillet 2024, sous le thème de : « Les Femmes en Astronomie. »

Après la cérémonie d’ouverture de cette nouvelle session du Festival d’Astronomie d’Ifrane, qui aura lieu le vendredi 28 juin 2024, à l’Université Al Akhawayn, la première journée des activités de cette rencontre scientifique annuelle sera marquée par l’organisation d’une conférence publique en anglais sur le thème « Les astéroïdes menacent la Terre : vous pouvez également découvrir un astéroïde » par le professeur Patrick Miller, suivie immédiatement par l’organisation des premières nuits d’observation et de lecture du ciel à l’aide de télescopes sur le terrain de football du campus universitaire.

Le samedi 29 juin 2024, l’Amphithéâtre 07 de l’Université Al Akhawayn sera au rendez-vous avec l’organisation d’un concours en langue arabe et en anglais dans l’art de parler en public en astronomie, notamment pour la catégorie junior. La Place de la Poste au centre-ville d’Ifrane accueillera également un atelier de dessin artistique pour enfants avec le professeur Hassan Ohadi et des ateliers d’astronomie en plein air, en plus d’expositions spéciales avec des peintures artistiques de M. Hassan Ohadi, des affiches célébrant la Journée mondiale des astéroïdes avec diverses autres affiches d’astronomie. Le public sera également sur la même place de la poste au rendez-vous avec la découverte du planétarium avec le Professeur Abdel Latif Al-Zaridi et avec une conférence publique dans la salle des conférences d’Ifrane sur le thème « L’astronomie au féminin entre le passé et le présente : les astronomes musulmanes marocaines » du Dr Mohammad Zine El Abidine, en plus d’une table ronde sur le thème : « Les femmes marocaines en astronomie » avec la participation du professeur Hasnaa Chenawy Odjahan, du Dr Maria Aboulharis, du Dr. Maryam Kannoun, et le professeur Mohamed Odjahan comme modérateur de la séance. Cette deuxième journée du festival se terminera par l’organisation l’organisation de la cérémonie remise de prix dans la même salle, suivie immédiatement de la deuxième nuit d’observation et de lecture du ciel à l’aide de télescopes par les visiteurs de la ville d’Ifrane et les différents invités et participants,

Le troisième jour du festival, qui coïncide avec la journée du dimanche 30 juin 2024, sera marqué par l’organisation d’ateliers d’astronomie pour les enfants (8 à 14 ans) organisés par le Dr Murad Farraj et le Dr Hassan Talebi à la Maison des Jeunes d’Ifrane, qui accueillera également une activité au planétarium avec le professeur Abdel Latif Al-Zaridi, et l’Université Al-Akhawayn organisera également un concours en arabe et en anglais dans l’art de parler en public dans les sciences spatiales (catégorie adulte), tandis que la salle des conférences du centre de la ville d’Ifrane accueillera un atelier de formation aux « Techniques de sensibilisation à l’astronomie » animé par le professeur Younis Jamjari et le Dr Hassan Talebi, avec la poursuite des ateliers d’astronomie en plein air, de peintures artistiques de M. Hassan. Ohadi, de l’exposition des affiches célébrant la Journée mondiale des astéroïdes et diverses affiches d’astronomie sur la place de la Poste, non loin de la salle des conférences au centre de la ville, qui sera en rendez-vous elle aussi avec le planétarium animé par le professeur Abdul Latif Al-Zuraidi et avec une conférence publique sur « La science des planètes au Maroc au féminin» animée par le professeur Hasna Chenaoui Odjahan, suivie de la remise des prix pour la catégorie adulte, et de la troisième nuit d’observation et de lecture du ciel à l’aide de télescopes au profit du grand public.

Le lundi 1er juillet 2024, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane sera au rendez-vous avec des expositions de peintures de M. Hassan Ohadi et d’affiches célébrant la Journée mondiale des astéroïdes avec diverses affiches d’astronomie, en plus d’une conférence générale en anglais sur le thème « Célébrer Journée mondiale des astéroïdes : Tout ce qu’il faut savoir sur les astéroïdes » du Dr Taha Sahiseh, suivi de la quatrième nuit d’observation et de lecture du ciel à l’aide de télescopes

Le dernier jour de cette 12ème session du Festival d’Astronomie d’Ifrane, sera marquée par la poursuite des expositions de peintures artistiques de M. Hassan Ohadi, des affiches célébrant la Journée mondiale des astéroïdes et diverses affiches pour l’astronomie à l’Université Al Akhawayn, qui accueillera également un atelier d’astronomie pour enfants avec le professeur Kawthar Jalil du Club d’astronomie de l’Université Al Akhawayn, et un atelier d’astronomie en anglais sur le thème « Recherche de nouveaux astéroïdes » encadré par le professeur Patrick Miller.