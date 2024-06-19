فاس: ندوة وطنية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في موضوع « البحث التدخلي أفقا لتجويد الممارسات المهنية الواقع والرهانات « 

عمر أكراصي

ينظم فريق البحث في ديداكتيك العلوم والتجديد التكنولوجي ومختبر الديداكتيك والتجديد التربوي، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، المقر الرئيس فاس، يوم 25 يونيو 2024، ندوة وطنية في موضوع : « البحث التدخلي أفقا لتجويد الممارسات المهنية الواقع والرهانات « . تأتي هذه الندوة العلمية لتسلط الضوء على موضوع البحث التربوي التدخلي من حيث كونه استراتيجية شاملة تقوم على مبادئ واختيارات رئيسة، الهدف منها الرقي بالمنظومة التربوية التكوينية وتحقيق نهضة تربوية شاملة في ظل المشروع التنموي الجديد للمجتمع المغربي.

إن تحدي تجاوز كل الإكراهات المؤسسية والتربوية واللوجيستيكية، ورفع رهان جودة البحث التربوي، باعتباره مدخلا أساسا لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتجديدها وتجويدها، واستدامة الممارسات التربوية المهنية الناجحة، ودراسة مختلف الرهانات التي يطرحها البحث التدخلي بالمؤسسات التعليمية ومدى مساهمته في تطوير الممارسات المهنية، « البحث التدخلي من أداة لدراسة مشاكل الأقليات عند « لوين » إلى أداة لمهننة كفايات المدرس في مجال التعليم »، وتحديد كيفية استجابة الفاعلين الممارسين لمطلب التجويد الدال للممارسات المهنية، من خلال تشخيص واقع البحث التدخلي في ممارساتهم المهنية من حيث منهجيته واستثماره في الممارسة المهنية « منهجية البحث التدخلي والمقاربة بالكفايات »، « الإشكالية والفرضية في البحث التدخلي »، سياقات التنظير والتنزيل » البحث التدخلي بين الميدان والتنظير »، ومساهمته في تطويرها والارتقاء بها. كما أن الانخراط في دينامية الإصلاح التربوي التي تشهدها منظومة التربية والتكوين من أجل مدرسة دامجة « البحث التدخلي واضطراب طيف التوحد » ورائدة « البحث التدخلي والمدرسة الرائدة » ومدرسة مالكة لناصية العلم والتكنولوجيا « البحث التدخلي والذكاء الاصطناعي CHATGPT « . تراهن المشاركات العلمية والمداخلات التربوية من لدن مجموعة من الفاعلين الممارسين والخبراء التربويين في هذه الندوة الوطنية على تحقيق التجويد والمهننة والعمل بالنتائج. رهان واسع يتقاسم الجميع مسؤولياته، فضلا عما يمكن أن يسهم به ورش البحث التربوي بها، من تراكم وظيفي ونصوص حاملة لأجوبة شافية تخص جملة إشكالات تربوية وبيداغوجية ذات علاقة بالمدرسة المغربية.

حري بالذكر أن مختلف الفعاليات التربوية والندوات العلمية التي دأب المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس على تنظيمها تنشط من خلال البنيات البحثية التي يحتضنها المركز، والمتمثلة في 6 مختبرات و25 فريق بحث، تشتغل وفق رؤى متكاملة ومتقاطعة في إطار المعرفة المنتجة والمبدعة والمتميزة.