Conférence annuelle de présentation des résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du Royaume, édition 2024

Vendredi 14 Juin 2024 dernier, la ville de Rabat a accueilli les travaux de la conférence annuelle dédiée à la présentation des résultats du Rapport national sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du Royaume, au titre de 2023, et ce, en présence des membres du Comité National des plages, des représentants des instances et organisations nationales et internationales, de la société civile et des instituts de recherche scientifique.

Présidée par Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable ; la cérémonie d’ouverture de cette conférence a été marqué par l’allocution prononcée la Ministre qui a rappelé, à l’occasion, que conformément aux Directives Royales, le Maroc s’est fixé comme objectif d’élaborer une stratégie nationale visant à développer l' »Economie Bleue » en tant que l’un des piliers les plus importants du développement durable au cours des prochaines décennies, à travers des plans sectoriels couvrant la pêche, l’aquaculture, le tourisme, les énergies renouvelables, la biotechnologie marine et le développement de l’infrastructure côtière.

Par la même occasion ; Leila Benali a salué le travail de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, en matière de sensibilisation et de mobilisation de toutes les parties prenantes pour améliorer la qualité des eaux côtières du Royaume et contribuer efficacement à la préservation de l’environnement côtier. La Ministre a, à cet égard, souligné les efforts du Ministère pour que le programme national de contrôle de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages marocaines soit en harmonie avec les programmes pilotés par la Fondation, notamment le programme « Plages propres », l’opération « Mer sans plastique » et le programme « Brigade bleue » qui a permis à 27 plages et trois (3) espaces de loisirs d’obtenir la « Pavillon Bleu » en tant que signe distinctif de l’environnement.

Après ce, les responsables respectifs du Laboratoire National d’Etudes et de Suivi de la Pollution du Ministère et de ses partenaires ont présenté les résultats du programme qui, cette année, a consisté en le Contrôle de la qualité de l’eau de 496 stations sur 196 plages, le Contrôle de la qualité du sable et la caractérisation des déchets marins pour 63 plages, 38 sur la côte atlantique et 25 sur la côte méditerranéenne. Les opérations de contrôle ont consisté notamment en des analyses fongiques et en la caractérisation des déchets marins, en particulier des matières plastiques et la préparation de 10 rapports environnementaux pour les eaux de baignade, en tant qu’outil de gestion proactive, ce qui porte le nombre total de rapports à 184.

Sur la base de la nouvelle norme nationale, selon un communiqué du ministère ; le contrôle de cette année a donné des résultats favorables pour les stations de contrôle des eaux de baignade. Cependant, pour certaines plages qui ne sont toujours pas conformes, il faut redoubler d’efforts et prendre toutes les mesures nécessaires par toutes les parties prenantes pour améliorer la qualité de l’eau.

En ce qui concerne la qualité du sable, ajoute le communiqué ; plus de 80 % des déchets trouvés dans les mers et les côtes proviennent de sources terrestres. Les déchets plastiques en représentent plus de 90 %, faisant de la question des déchets le plus grand défi qui nécessite l’intensification des efforts de toutes les parties prenantes afin d’en limiter l’aggravation.

A noter enfin que le programme de surveillance des plages est l’un des projets les plus importants qui fournit des données précises sur le littoral marocain, conformément aux exigences de l’article 35 de la loi sur le littoral, qui prévoit une surveillance périodique et régulière par l’administration compétente et la classification des plages en fonction de la qualité des eaux de baignade.