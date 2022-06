La Maison de la Cédraie d’Ifrane Au rendez-vous avec Le Colloque national sur la politique de l’eau au Maroc

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre de son projet environnemental intitulé : « Hawel Rhif Waman » – Economise l’eau – qui vise à sensibiliser les élèves de certains établissements scolaires de la Province d’Ifrane sur l’importance de la conservation de l’eau avec le soutien du Fonds de l’Eau de Sebou, et en coordination avec la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement du préscolaire et des Sports à Ifrane et le concours du Parc National d’Ifrane, l’Association Sans Frontières d’Ifrane, en partenariat avec la Fondation Alwan, organise un colloque national sur le thème : « La politique de l’eau au Maroc » et ce, le jeudi 30 juin 2022, à la maison de la cédraie dans la zone de Moudmane relevant de la collectivité territoriale de Bensmine.

Selon les organisateurs, cette rencontre nationale connaitra la participation d’une pléiade de chercheurs, d’universitaires, d’experts et de représentants d’institutions publiques concernées, aux côtés des représentants d’institutions partenaires, qui seront invités à discuter des grandes lignes de la politique de l’eau au Maroc à la lumière de la situation actuelle et des défis qu’elle pose au système environnemental, aux secteurs économiques, et à tous les domaines du quotidien des citoyennes et des citoyennes. Elle sera aussi, l’occasion d’ouvrir une large discussion sur les plus importantes mesures urgentes à prendre pour assurer la sécurité de l’eau dans notre pays et atteindre l’efficacité dans le secteur de l’eau.

Les interventions des participants se seront axées notamment sur un certain nombre d’axes, dont le plus important est la définition du plan national de l’eau, et les mesures qu’il comprend qui permettraient d’atteindre les ambitions du Maroc pour surmonter le stress hydrique dont souffrent plusieurs régions du Royaume, en plus d’éclairer la spécificité des ressources en eau de la région du Moyen Atlas, et les effets des changements climatiques sur la richesse en eau de cette région, qui était récemment un réservoir d’eau de grande importance.