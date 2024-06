4034 CANDIDATS ET CANDIDATES AUX EPREUVES DU BACCALAUREAT AU TITRE DE LA SESSION DE JUIN 2024 A IFRANE

Mohammed Drihem

Les épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2023-2024 ont débuté lundi, dans les différentes provinces et préfectures du Royaume, toutes filières confondues, avec quelque 493.651 candidats, dont 373.374 élèves scolarisés et 120.277 candidats libres.

Au niveau de la Direction Provinciale du Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports d’Ifrane, se sont quelques 4034 candidats et candidates dont 530 candidats (tes) Libres et 161 candidats (tes) issus des écoles privés ; qui se sont présentés très tôt le matin du Lundi 10 Juin dernier au niveau des différents centres d’examens du Baccalauréat préparés a cet effet en vue de prendre part aux épreuves du Baccalauréat qui se poursuivront jusqu’au 13 juin, tandis que la session de rattrapage aura lieu les 10, 11, 12 et 13 juillet comme indiqué par le ministère de tutelle.

Par filières, on compte au niveau de la Province d’Ifrane un total de 1322 candidats « tes » (74,00 %) dans la filière des sciences et techniques et 450 candidats « tes » (25.00 %) dans la filière des lettres et des sciences humaines.

Pour assurer le succès de cette opération, LA Direction Provinciale en charge assure avoir mobilisé les différents intervenants et pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques nécessaires pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. Ainsi, 11 centres d’examen ont été mis à disposition, comprenant 133 salles d’examen, avec la mobilisation de 707 surveillants.

A noter que plusieurs mesures pédagogiques et organisationnelles ont été prises tout au long de cette année scolaire pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances de base et de se préparer au mieux aux épreuves du baccalauréat, notamment à travers l’élaboration d’un plan national pour la gestion du temps scolaire et l’organisation pédagogique de l’apprentissage, l’adaptation des programmes scolaires pour l’ensemble des niveaux et la publication des cadres référentiels actualisés des examens certifiants, comme annoncé par le communiqué de presse du ministère de tutelle..