GREPOM EN PLONGEE SOUS-MARINE.

A la Découverte des fonds marins de Belyounech :

Une journée exceptionnelle pour célébrer

la Journée mondiale des océans

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée mondiale des océans ; le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife Maroc) en partenariat avec l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Département de la Pêche Maritime et les autorités locales, organise une journée spéciale dédiée à la découverte de la richesse des fonds marins de la zone remarquable de la falaise de Belyounech située à 10 minutes au nord de Fnideq relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq dans la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima .

Selon ses organisateurs ; cet événement, prévu pour le Samedi 08 juin 2024, invite les amoureux de la mer et de la nature à plonger dans un univers fascinant et à découvrir la richesse de notre patrimoine naturel sous-marin.

Au programme de cette Journée découverte des fonds marins de Belyounech ; les organisateurs proposent au participants une série d’activités pour tous les niveaux d’expérience. Dans cette optique ; les participants pourront profiter soit des Plongées guidées permettant aux plongeurs déjà brevetés d’explorer les récifs coralliens et de rencontrer la faune marine locale avec un encadrant connaissant bien le site, soit des Baptêmes de plongée pour ceux qui souhaitent s’initier à la plongée sous-marine en profitant des sessions de baptême qui seront organisées tout au long de la journée.

De même ; des Ateliers sont prévus et seront animés pars des experts en biologie marine qui partageront leurs connaissances sur les écosystèmes marins et les défis environnementaux auxquels ils sont confrontés.

Cette journée est une occasion unique de célébrer la Journée mondiale des océans en sensibilisant le public à l’importance de la préservation de nos mers et à la promotion d’un comportement respectueux de l’environnement marin et à la diffusion de connaissances cruciales pour sa protection.

A Rappeller que la localité de Belyounech est un petit village de pécheurs coquette qui se trouve à moins de dix minutes de route au nord de Fnideq. Ce beau Village est dominé par Jbel Moussa qui est l’un des spots les plus prisé par les amateurs de la plongée sous-marine.