Le « Pavillon Vert » a été hissé, jeudi dernier à Ifrane, à l’école le Mûrier, dans le cadre du programme « Eco-écoles » de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Mohammed Drihem

Jeudi dernier; le pavillon vert discerné par la Fondation Mohammed VI pour l’environnement a été hissé à l’école Le Mûrier de la Ville d’Ifrane.

Cette distinction a été décernée à cette école en reconnaissance à ses initiatives environnementales déployées en faveur de la protection de la nature et de l’environnement. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du programme commun de l’éducation environnementale, élaboré par le ministère de l’éducation nationale et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement au titre de l’année scolaire 2019/2020.

Lors de la cérémonie de levée du « Pavillon Vert », la directrice de l’école le Mûrier Rajae, a souligné que « l’adhésion de son établissement éducatif à ce programme national environnemental tend à transmettre des messages aux élèves, aux familles et à la société civile pour s’imprégner des valeurs et des pratiques de rationalisation et d’économie d’eau et d’électricité et les inciter à recourir au recyclage des déchets pour renforcer la protection de la nature et de la biodiversité ».

Lors de cette journée cérémoniale ; les invitŕs et parents d’élèves ont été émerveillez devant les créations originales des enfants du Mûrier inspirées par les thèmes du développement durable et de la protection de l’environnement.

Par la même occasion ; Petits et grands se sont retrouvé autour d’activités artistiques pour un moment de partage et de convivialité en famille.

Aussi ; cette journée a été marqué par la présentation des projets et des travaux qui ont valu à notre école le prestigieux label Pavillon Vert. Ces initiatives qui font de l.école le Mûrier un modèle en matière de développement durable et d’éducation à l’environnement.

Le lever du drapeau du Pavillon Vert, symbole de l’engagement en faveur d’un avenir plus durable était le point fort de la journée.

Pour rappel, « Eco Ecoles » est l’un des programmes phares de la Fondation pour l’éducation à l’environnement (FEE). Il a été introduit au Maroc en 2006 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, et tend à ancrer l’éducation à l’environnement dans le cursus scolaire.