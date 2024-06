LE HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN PARTICIPE AU GITEX AFRICA MOROCCO DE LA VILLE DE MARRAKECH

Mohammed Drihem

Tout récemment, la Ville Ocre de Marrakech a été au rendez-vous avec l’organisation des travaux de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco marqué cette année par la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays.

La cérémonie d’ouverture de cet événement, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par la présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de plusieurs membres du gouvernement et des personnalités de divers horizons.

Initiée par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’Agence de Développement du Digital, sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration précise-t-on, ce Salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, a connu la participation d’éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques.

Dans une déclaration au Journal ; Mme Meryam Marseli. Chef de Cabinet du Haut-commissaire au Plan avait souligné que lors de cette édition du Gıtex Afrıca, tenue à Marrakech du 29 au 31 Mai 2024, et dans laquelle elle a représenté le Haut-Commissariat au Plan, aussi bien à la cérémonie d’ouverture qu’à la visite des stands des nombreux exposants, elle a pu s’imprégner d’une expérience immersive à travers les services et technologies innovantes qu’ont offert les sociétés présentes.

Pour le chef de Cabinet du Haut-Commissaire au Plan : « La participation à cet important événement s’inscrit par le cadre des efforts déployés par notre organisme le HCP en vue d’être attentif à l’évolution des services et de se doter des solutions les plus innovantes et de pointes dans le traitement de la collecte des données en général et plus particulièrement dans la mise en place du recensement décennale qui aura lieu dans quelques mois »

Vitrine mondiale de technologie, d’innovation et de networking, cette grand-messe de la technologie a été l’occasion pour les participants de partager leurs connaissances et expertises autour de trois grands thèmes: “Construire une Afrique digitale unifiée”, “la connectivité” et “les villes numériques”.