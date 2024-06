L’histoire d’un mensonge qui dure !

Je m’adresse solennellement, en ma qualité de professeur-chercheur en sciences des méthodes sociales, au respectable législateur, qui est « Esprit des lois », pour qu’il légifère en matière de droit, sur un point précis : cette distinction manichéenne droit public-droit privé. C’est une aberration ! Des nations ont atteint des niveaux quasi-himalayens dans les domaines de l’enseignement, de la didactique, de la technologie et de la recherche scientifique ; et nous ! Nous continuons à « chipoter » sur cette bizarrerie : droit public/droit privé.

Le droit est un ensemble de règles qui régissent les rapports sociaux, point barre. L’introduction à l’étude de droit est à la fois publique et privée, le droit pénal est à la fois public et privé, le droit fiscal est à la fois public et privé, le droit bancaire est à la fois public et privé, le droit foncier est à la fois public et privé, les instruments de paiement sont à la fois publics et privés, le droit maritime est à la fois public et privé, le droit des assurances est à la fois public et privé, les droits humains sont à la fois publics et privés, les droits réels sont à la fois publics et privés, les droits personnels sont à la fois publics et privés, les contrats et autres obligations sont à la fois publics et privés, la responsabilité est à la fois publique et privée, la Constitution est à la fois publique et privée, la justice est à la fois publique et privée, les marchés sont à la fois publics et privés, la santé, l’enseignement, les transports, les bâtiments, l’administration, la civilité, la sociabilité, la citoyenneté, la courtoisie, les bienséances, l’éthique, la morale… J’en passe et des meilleurs…Tout est à la fois public et privé. Alors cessons d’ergoter, arrêtons de « pinailler », et allons à l’essentiel, si nous voulons avancer, progresser, nous développer.

JILALI CHABIH-PES-FSJES-UCAM -MAROC