La toute première Mediterranean Green Week Rassemble 150 personnes en quête d’un avenir durable UfM4Sustainability

La toute première édition de la Mediterranean Green Week : « Vers une Méditerranée plus verte et plus résiliente », organisée conjointement par l’Union pour la Méditerranée (UpM) et l’OCDE, a débuté aujourd’hui Mardi 14 Mai 2024 à Istamboul en Turquie avec la participation de quelques 150 fonctionnaires, représentants du secteur privé, membres de la société civile et scientifiques qui se réuniront pendant trois jours pour discuter sur la manière de s’attaquer ensemble aux crises climatiques, énergétiques et environnementales interdépendantes de la région.

Après une séance d’ouverture au cours de laquelle des intervenants se sont exprimés, notamment le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel, le chef du centre de l’OCDE à Istanbul, Achraf Bouali, la coordinatrice du programme des Nations Unies pour l’environnement et du plan d’action pour la Méditerranée, Tatjana Hema, et le chef adjoint de la délégation de l’UE à Türkiye, Jurgis Vilcinskas, les participants se sont répartis en 20 groupes de réunion multithématiques parallèles.

Ces différents Groupes abordent des sujets tels que le Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes, les avancements les plus récents dans le domaine de l’hydrogène ou encore les questions liées à la transition vers les énergies renouvelables ou les mécanismes de financement verts dont le Blue Mediterranean Partnership, une initiative soutenue par l’UpM qui vise à mobiliser au moins 1 milliard d’euros d’investissements dans l’économie bleue durable dans le sud et l’est de la Méditerranée.

Selon un communiqué de l’UpM ; cette conférence a pour objet de promouvoir une approche globale de la société face aux menaces qui pèsent sur la durabilité de la région méditerranéenne en impliquant les autorités locales et en soutenant l’engagement des jeunes et des femmes. La présentation de rapports tels que l’Économie verte et circulaire à l’échelle méditerranéenne, incluant les compétences et les emplois verts permettra d’apporter aux processus de prise de décision des données scientifiques probantes. L’événement permettra également aux participants d’établir des alliances et contribuera à sensibiliser les citoyens.

Pour le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel : « La région euro-méditerranéenne est à la croisée des chemins, avec des défis environnementaux omniprésents qui mettent en évidence la nécessité d’une transition verte. Il est impératif que nous cultivions des sociétés conscientes de la durabilité si nous voulons faire face aux défis qui se présentent à nous » avait-il déclaré avant d’ajouter que « L’Union pour la Méditerranée continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir les efforts de collaboration et forger de nouveaux partenariats à cette fin ».

Pour sa part, le directeur du Centre de l’OCDE à Istanbul, Achraf Bouali a déclaré :

« Alors que nous nous réunissons ici aujourd’hui, nous sommes rappelés de notre responsabilité partagée de répondre aux défis environnementaux, énergétiques et climatiques auxquels la région est confrontée.

C’est un moment pour nous tous de renouveler notre engagement à promouvoir le développement durable et la coopération transfrontalière. Saisissons cette opportunité pour faire progresser le dialogue, formuler des stratégies et forger des partenariats qui entraîneront des changements significatifs pour une Méditerranée résiliente »,

À propos de l’OCDE

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale qui œuvre à l’élaboration de meilleures politiques pour des vies meilleures. En collaboration avec les gouvernements, les décideurs et les citoyens, l’OCDE s’emploie à établir des normes internationales fondées sur des données probantes et à trouver des solutions pour toute une série de défis sociaux, économiques et environnementaux. Du renforcement des performances

Économiques et de la création d’emplois à la promotion d’une éducation solide et à la lutte contre l’évasion fiscale internationale, l’OCDE constitue un forum unique et un centre de connaissances pour les données et les analyses, l’échange d’expériences, le partage des meilleures pratiques et les conseils sur les politiques publiques et l’établissement de normes internationales.

À propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euroméditerranéenne qui rassemble les pays de l’Union européenne et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre aux États membres un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et mettre en œuvre des projets et des initiatives qui ont un impact tangible sur les citoyens afin d’atteindre les trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité, le développement humain et l’intégration.