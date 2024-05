1ère Living Lab Sebou :

Gestion et Gouvernance des Ressources en Eau dans

Le Bassin du Sebou et ses Liens avec les Écosystèmes Humides.

Mohammed Drihem

Jeudi 02 mai 2024 dernier, la capitale spirituelle du Royaume Fès a accueilli le « 1èr Living Lab Sebou » avec la participation de 30 participants représentant les acteurs clés concernés par la gestion de l’eau et la conservation des écosystèmes humides dans le bassin du Sebou.

Cet atelier a été Coorganisé par Living Planet Morocco (LPM), Tour du Valat (TdV), l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou (ABHS) et Mapping Technologies (MT), dans le cadre du projet de Mise à l’Échelle du Fonds de l’Eau du Sebou, financé par l’initiative DIMFE, lancée par la Fondation MAVA, la Fondation Prince Albert II de Monaco, et la Fondation Aage V. Jensen Charity, ainsi que le projet OurMED soutenu par la Fondation PRIMA via le programme de l’Union Européenne pour des solutions de recherche et d’innovation dans la région méditerranéenne.

Selon ses initiateurs ; « Living Lab Sebou » a pour objectif de renforcer la gestion durable des ressources en eau et la préservation des écosystèmes humides dans le bassin du Sebou. Le cadre analytique DPSIR (Forces Motrices-Pressions-État-Impact-Réponses), présenté et discuté lors de cet événement, a servi de base pour les échanges fructueux et les analyses pertinentes entre les divers participants.

D’après ses organisateurs, ce cadre permet de mieux comprendre les liens organiques et complexes entre les politiques de gestion de l’eau, l’aménagement du territoire, et l’état et les tendances des écosystèmes humides dans le bassin du Sebou, et contribue essentiellement dans l’élaboration des solutions innovantes et pragmatiques, en tenant compte des besoins locaux.

Cet événement ; précise-t-on ; a pour Objectifs : La Présentation des Résultats Préliminaires de l’analyse DPSIR qui ont été partagés, offrant ainsi un aperçu de l’état actuel des écosystèmes et des ressources en eau du bassin du Sebou, et mettant en lumière les défis à relever, la Co-création de Solutions d’une vision commune des solutions concrètes visant à améliorer la santé des écosystèmes humides et à accroître leur capacité à fournir des services essentiels pour la conservation des ressources en eau, le transfert et la diffusion de la Connaissance avec les nouveaux outils présentés, notamment le Géoportail du Fonds de l’Eau du Sebou, pour transférer et diffuser les connaissances sur les écosystèmes humides, soutenant une meilleure prise de décision et une gestion plus efficace.

A noter enfin que le Living Lab Sebou offre une plateforme collaborative unique, réunissant des experts de la gestion de l’eau, de la conservation des écosystèmes, et de l’aménagement du territoire. Il permet d’aborder les défis environnementaux et sociaux du bassin du Sebou, en mettant en avant des solutions innovantes et durables. Ensemble, les participants a cet atelier ont formulé des actions concrètes pour protéger et restaurer les écosystèmes humides et les ressources en eau du bassin, assurant la durabilité à long terme des écosystèmes et des communautés locales.