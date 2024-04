LE CPDH D’IFRANE APPROUVE 68 PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR UN MONTANT GLOBALE DE 16.192.224,00 DHS

Mohammed Drihem

Jeudi 25 Avril 2024 dernier ; le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Ifrane a tenu sa première réunion au titre de l’an 2024 sous la présidence du Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid.

Lors de cette réunion, les membres du CPDH d’Ifrane ont discuté et approuvé à l’unanimité la mise à exécution des différents projets retenus dans le cadre des programmes de la Troisième phase de l’INDH à savoir : Le Rattrapage des Déficits en Infrastructures et Services Sociaux de base dans les Territoires sous équipés, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’amélioration de Revenu et Inclusion Économique des Jeunes et le programme de l’Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes en plus du Programme réservé au soutien de la mise à exécution de l’INDH au titre de l’année 2024 en cours.

Dans ce cadre, les membres du CPDH d’Ifrane les 07 projets présentés dans le cadre du programme de rattrapage des Déficits en Infrastructures et Services Sociaux de base dans les Territoires sous équipés pour une enveloppe globale de 5.290.496,00 Dhs. Ces projets concernent l’équipement de huit unités de l’enseignement du préscolaire en panneaux solaires réparties sur six collectivités territoriales ; l’équipent de deux maisons de l’étudiant (Dar Talib) par un chauffage centralisé pour l’une et des placards individuels des dortoirs pour l’autre, l’adduction d’eau potable au Douar Alharahir (Dayet Aoua) et l’amenagement des pistes tamahjoubite à Sidi Makhfi et tissoufa et ouksassen à Tizguite.

Aussi, le CPDH d’Ifrane a approuvé les 09 projets retenus dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité dont le coût global s’élève à 3.664.091,00 Dhs. Il s’agit des projets de soutien financier pour le gestion de la maison des personnes âgées, du centre de Dar Al Amane et du centre provincial des personnes aux besoins spécifiques, des projets de mise à niveau des centres provinciaux de protection sociale, l’achat de chaises roulantes pour handicapés, de deux ambulances et un bus aménagé pour les personnes à besoins spécifique de Dar Al Amal, l’installation d’ascenseur au centre Al Amal pour les personnes à besoins spécifiques avec construction du mur de clôture de ce dernier.

Dans le cadre du troisième programme concernant l’amélioration de Revenu et Inclusion Économique des Jeunes, le CPDH d’Ifrane a approuvé 09 projets dans l’axes de l’économie sociale et solidaire de 09 coopératives pour un montant total de 1.807.358,00 Dhs. Il s’agit de projets dans l’écotourisme, l’apiculture l’élevage, la couture et dans le secteur de la menuiserie.

Dans le cadre de ce même troisième programme ; les membres du CPDH d’Ifrane ont approuvé 24 projets dans l’axe de l’entreprenariat pour un montant total de 1.489.251,86 Dhs. Ils ont approuvé notamment 19 projets présentés dans le cadre du Programme de l’Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes dont l’enveloppe budgétaire globale s’élève à 3.941.028,00 Dhs.