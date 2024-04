L’association ACODEC recrute deux salariés-es en CDD :

1 Responsable financier/ère-administratif/ive et

1 responsable technique à temps partiel (50%)

Termes de Référence

Contexte : Le projet TADAFOR est mis en œuvre par Enabel en étroite collaboration avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et la Direction des Relations avec la Société Civile (DRSC), fait partie d’un programme plus large, multi-acteurs, d’appui à la participation citoyenne au Maroc. Ce programme s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne et vise à appuyer les efforts déployés du pays en matière de promotion de la démocratie participative et de la participation citoyenne au Maroc

Dans le cadre de la convention de subside : MAR20002-10031-APPC-2024-003-Oriental entre Enabel et ACODEC en vue de la réalisation de l’action intitulée : Appui et accompagnement au processus des mécanismes de participation citoyenne et mise en place un budget participatif de la commune d’Oujda,

l’objectif spécifique « Favoriser l’implication des acteurs locaux de la commune d’OUJDA à travers la concertation, le renforcement de leurs capacités d’incidence, l’accompagnement et la mise en œuvre des mécanismes de participation citoyenne et permettre également aux citoyens et citoyennes de mieux se faire entendre dans l’élaboration de budget participatif ».

Les résultats escomptés :

Résultat 1 : « La cocréation (création collective) du plan d’action des activités du projet et notamment un budget participatif, entre l’association ACODEC, la commune d’OUJDA et l’IEECAG et l’EDC est planifiée ».

Résultat 2 : « Les nouvelles dispositions législatives de la commune de la loi 113-14 en matière de démocratie participative sont connues et les outils et mécanismes de la participation citoyenne au niveau local sont consolidés ».

Résultat 3 : « Un budget participatif de la commune d’Oujda est mis en œuvre, capitalisé et partagé ».

1- Dans le cadre de ce projet, ACODEC (Association de Coopération pour le Développement et la Culture), recrute Une ou un : Responsable financier/ère-administratif/ive en CDD

⦁ La durée de ce CDD est 8 mois (y compris les vacances)

⦁ Lieu : Oujda

Mission :

⦁ L’administration financière du projet (harmonisation des outils financiers), compatibles avec la législation nationale et les standards de ACODEC

⦁ Assurer les contacts administratifs et financiers nécessaires pour le bon déroulement des activités du projet et superviser les actions d’administration et financières du projet en coordination avec ACODEC ;

⦁ La réalisation de toute tache administrative pour la démarche du bureau de ACODEC : gestions avec les fournisseurs, banques, etc. Gestion de la caisse du projet, réalisation des liquidations de voyage, scanner la documentation financière, photocopies de documentation, etc… ;

⦁ La gestion des ressources financières matérielles et logistiques ;

⦁ La rédaction des rapports financiers et administratifs du projet ;

Compétences transversales requises :

⦁ Savoir négocier et argumenter ;

⦁ Capacité de concertation sur les aspects techniques liés aux projets

⦁ Savoir-faire techniques et relationnels

⦁ Maîtrise de l’ensemble des logiciels et outils bureautiques et des outils de comptabilité (Word, Excel, Access, logiciels comptables)

⦁ Savoir-faire techniques et relationnels ;

⦁ Savoir-faire en matière de méthodologie et organisation du travail ;

⦁ Bonne connaissance en gestion financière des projets ;

⦁ Expérience en projets et postes similaires ;

⦁ Connaissances en gestion administrative des projets ;

⦁ Bonnes rédactions des rapports financiers et administratifs ;

⦁ Maîtrise les langues Arabe et Français ;

Qualités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

⦁ Contrôle de Qualité ;

⦁ Sens de l’organisation ;

Conditions :

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes :

⦁ Diplômé Bac +3.

⦁ Expérience professionnelle de cadre administratif – minimum 5 ans ;

⦁ Connaissance des standards administratifs et financiers de l’Union Européenne

⦁ Connaissance des logiciels de gestion financière et comptable ;

⦁ Capacité de rédaction et de synthèse : français

⦁ Expérience du projet de multi partenariat ;

⦁ Connaissance en technique d’archives Administratives et financières ;

⦁ Expérience de travail en équipe ; Motivation pour les projets de type social, et de développement ;

⦁ Permis de conduire.

Livrables :

⦁ Des rapports d’évaluation, avec des documents de justificatifs, seront élaborés mensuellement par le Responsable financier/ère-administratif/ive et seront présentés auprès de l’Association ACODEC, le dernier jour ouvrable de chaque mois

Dossier de candidature :

⦁ Le candidat ou candidate devra remettre par email à l’adresse acodec_oujda@yahoo.fr les documents suivants

⦁ CV actualisé

⦁ Une Lettre de motivation

⦁ Des Diplômes et/ ou tout document justifiant le profil du/de la candidat/e

Date limite de dépôt de candidature le 05/05/2024 à Midi

Si le poste vous intéresse, envoyer votre dossier de candidature à :

acodec_oujda@yahoo.fr.

– 2 – Dans le cadre de ce projet , ACODEC (Association de Coopération pour le Développement et la Culture), recrute Une ou un responsable technique à temps partiel (50%) en CDD

La durée de ce CDD est 8 mois (y compris les vacances)

Lieu : Oujda

Mission :

Et essentiellement, il/elle assumera les taches suivantes :

• Préparer des activités de terrain ;

• La mise en œuvre des activités du projet ainsi que la mobilisation des bénéficiaires ;

• Collecter les pièces justificatives administratives et financières du projet ;

Compétences requises :

• Savoir négocier et argumenter ;

• Capacité de supervision et d’organisation du travail d’une équipe ;

• Capacité de concertation sur les aspects techniques liés aux projets ;

• Savoir-faire techniques et relationnels ;

• Maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques (Word, Excel, Access) ;

• Capacité à adapter son discours à son interlocuteur/trice.

Compétences liées à la fonction :

• Savoir-faire en matière de méthodologie et organisation des activités du projet) ;

• Bonne connaissance en gestion des projets ;

• Connaissances en approches (participative, genre, droit) ;

• Connaissances en l’environnement associatif et social de la région et des problématiques liées à la société civile et les communes cibles ;

• Bonnes aptitudes à la communication en public

• Bonnes compétences en matière de communication

Capacités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

⦁ Contrôle de Qualité ;

Sens de l’organisation

Conditions :

Poste à temps partiel (50 %). Le poste est basé à la ville d’Oujda ;

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes :

• Bac + 2 et plus de préférences en sciences sociales, Développement ou en sciences de l’organisation ;

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire (coordination de projets) ;

• Expérience dans la communication aux projets de développement (2 ans au minimum) ;

• Expériences dans la gestion de projets du milieu associatif ;

• Capacité de rédaction et de synthèse : français

• Expérience du projet de multi partenariat ;

• Expérience de travail en équipe ; Motivation pour les projets de type social, et de développement ;

Dossier de candidature :

1) CV avec photo ;

2) Lettre de motivation (en français) ;

3) Des Diplômes et/ ou tout document justifiant le profil du/de la candidat/e

Date limite de dépôt de candidature le 05/05/2024 à Midi

Si le poste vous intéresse, envoyer votre dossier de candidature à :

acodec_oujda@yahoo.fr.