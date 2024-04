L.’ANEF ET L’AFD PARTENAIRES POUR LA RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DU PARC NATIONAL DE TOUBKAL

Mohammed Drihem

Lundi 15 Avril 2024, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts du Maroc (ANEF) et l’Agence Française de Développement (AFD) ont officialisé leur collaboration en signant une lettre d’intention visant à contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » et aux efforts de reconstruction et de développement durable de la zone du Parc National de Toubkal.

Selon un communique de l’ambassade de France à Rabat, cette lettre d’intention symbolise l’engagement des deux agences à prolonger leur collaboration, initiée depuis 2021 en appui à la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » à travers le Programme “Ghabati Hayati” et le projet “conservation de la biodiversité du Parc National d’Ifrane”, en étendant leur partenariat à d’autres zones, notamment la zone du Parc National de Toubkal qui a été affectée par le séisme.

Selon la même source d’information, Ce nouveau programme, qui devrait être doté d’un financement en prêt de 100 millions d’euros et de 2 millions d’euros en subvention permettra de favoriser le développement local en créant des opportunités économiques, tout en préservant les écosystèmes forestiers. A travers cette opération touchant des territoires de montagne, l’AFD et l’ANEF mettront en œuvre de nouvelles approches centrées sur la valorisation du tourisme écologique en intégrant les savoirs et les besoins des populations locales.

Pour répondre au mieux aux enjeux de reconstruction et du développement durable, précise-t-on, les deux agences travailleront en étroite collaboration pour identifier, concevoir et mettre en œuvre des projets visant à préserver et restaurer les écosystèmes forestiers.

Dans ce cadre assure-t-on, L’AFD s’engage également à soutenir les efforts de renforcement des capacités de l’ANEF en fournissant une assistance technique et financière pour le développement de programmes de formation et d’échange de bonnes pratiques. Enfin, l’AFD et l’ANEF échangeront leurs connaissances et leur expertise dans des domaines tels que la gestion intégrée des ressources en eau, la conservation et la valorisation de la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques.

Pour Aberrahim HOUMY, Directeur général de l’ANEF : « Ce partenariat avec le groupe AFD est dynamique et nous a permis d’innover lors du premier programme « Ghabati Hayati ». Désormais nous voyons plus loin et allons, ensemble, continuer à travailler à la mise en œuvre de la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-203 » et à la reconstruction et le développement durable de la zone du Parc National de Toubkal ».

De son coté Christophe LECOURTIER, Ambassadeur de France au Maroc declare que : « L’approche adoptée par l’AFD et l’ANEF repose sur une vision à long terme, qui intègre les enjeux socio-économiques et environnementaux de la région. En impliquant les communautés locales dans le processus de développement, les deux agences visent à construire un avenir plus résilient et prospère pour la région de Toubkal ».

ہ propos de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts

du Maroc (ANEF) :

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts du Maroc (ANEF) est l’organisme gouvernemental chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la conservation et du développement durable des ressources forestières, alfatières, sylvo-pastorales dans les terrains soumis au régime forestier, ainsi que le développement cynégétique, piscicole continentale et des parcs et réserves naturelles; mais aussi de coordonner la mise en place des mécanismes institutionnels pour la préparation, l’exécution, le suivi et l’évaluation de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la désertification. Enfin, l’ANEF est chargée de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement rura

A propos de l’Agence Française de Développement :

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation ; de sa filiale Proparco, dédiée au financement et à l’accompagnement du secteur privé ; et d’Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires pour un monde plus juste et résilient.

C’est avec et pour les populations que nous construisons en lien avec nos partenaires des solutions partagées dans plus de 150 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires ultramarins français. Notre objectif ? Concilier développement économique et préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 200 projets sur le terrain, contribuant ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.