L’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia au rendez-vous des élèves de Khenifra pour

Une campagne de sensibilisation à la préservation des ressources en eau et à la rationalisation de leur utilisation

En célébration de la Journée Mondiale de l’eau du 22 mars en cours, les élèves de l’école primaire Okba Bnou Nafie de la ville de Khenifra ont été au rendez-vous mardi 23 mars dernier, avec les animateurs des « Classes Bleues » initiées et lancées par l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia (ABHOER) dans le cadre d’une campagne de sensibilisation répartie organisée du 15 au 25 mars 2022 en deux volets principaux dont le premier concerne le programme de sensibilisation dit : « classes bleues » et le second s’occupe d’une caravane de sensibilisation sur la préservation des eaux souterraines contre la surexploitation et la sensibilisation sur les risques éventuels que représentent les forages et les puits non sécurisés sur la sécurité de la population.

Dans une déclaration accordée au journal à cette occasion, Mr Ahmed Marnoun chef de service de communication et de la coopération à l’ABHOER a tenu de préciser que cette dernière organise cette caravane sous la thématique de « Classe Bleue : ensemble pour une éco-génération » et ce, au profit des élèves de 09 écoles réparties sur les 48000 hectares couverts par la zone d’action de l’ABHOER au niveau de 16 provinces.

L’objectif de ces classes bleues a-t-il ajouté, c’est de sensibiliser les jeunes générations du futur sur la nécessité de la protection des ressources en eau et de la préservation de celle-ci et sur sa non pollution sachant bien sur que l’eau est source de la vie.

Pour la doctorante Kaoutar Belahcen coordinatrice de la biodiversité dulcicole au niveau de l’Association Marocaine pour l’environnement et la protection de la nature (AMEPN) partenaire de cette semaine de l’eau organisée par l’ABHOER, la sortie sur le terrain organisée au bord du fleuve d’Oum Er Rabie au profit des élèves de l’école Okba Bnou Nafie de Khenifra dans le cadre des ateliers organisés le matin au sein de l’école par l’AMEPN et ses partenaires, a pour objectif de découvrir la richesse (Biologique et écologique) au niveau du fleuve Oum Er Raie a travers un échantillonnage qui a permis aux élèves de faire l’identification des espèces et de découvrir de quoi s’agit-il et connaitre cette richesse de diversité biologique.

De son côté, la docteur Mariam Zerrouk responsable de l’éducation et de la sensibilisation au niveau de l’AMEPN, elle a ajouté aussi que l’objectif de cette atelier écologique est de faire connaitre aux élèves l’importance des écosystème aquatiques et de leur faire connaitre aussi la biodiversité aquatique en termes de macro-invertébrés d’oiseaux d’eau, d’amphibiens et de reptiles entre autres et de valoriser ce patrimoine naturel.

S’adressant essentiellement aux écoliers donc, ce programme « Classes Bleues » avait pour ambition d’informer les élèves scolarisées au sein de 09 écoles primaires dont celle de Okba Bnou Nafie de Khenifra relevant de la zone d’action de l’Agence. Il s’est étalé du 15 au 25 mars en visant un effectif d’environ 5000 élèves.

Lors de cette journée de sensibilisation axée autour du thème « Ensemble pour une éc’eau génération », les élèves ont été invités à une ambiance bon enfant, avec des ateliers de dessins, de contes, de travaux manuels et des compétitions artistiques sur la protection des ressources en eau contre le gaspillage et la pollution, en plus d’autres activités socioculturelles et artistiques animées par des animateurs prestataires de services professionnels engagés à cet effet par l’ABHOER dans l’objectif d’amener les élèves à s’approprier les messages véhiculés lors de cette journée concernant l’impact de la consommation excessive de l’eau et l’importance de la préservation de cette ressource particulièrement.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau donc et tout en s’inscrivant dans la même thématique choisie cette année par l’ONU, à savoir « les eaux souterraines, rendre l’invisible visible », l’ABHOER avait programmé du 13 au 23 mars une caravane qui a sillonné les souks de 10 provinces dont celle de Khenifra et communes dans sa zone d’action, dans le but d’informer les populations et de les sensibiliser quant à l’utilisation rationnelle et économe des ressources hydriques ainsi que par rapport à l’importance de ces ressources stratégiques, et à la nécessité cruciale de les préserver.

Par ailleurs et à la suite de la circulaire interministérielle relative à la sensibilisation des usagers à l’importance de la sécurisation de puits et forages, la caravane a attiré l’attention des usagers sur l’importance de sécuriser ces endroits en question les protégeant ainsi de tout danger potentiel.

Mohammed Drihem