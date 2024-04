Cooperation Euro-méditerranéennes : L’UpM ouvre la voie à la toute première initiative de coordination des agences de développement euro-méditerranéennes

Mohammed Drihem

Lundi et mardi 15-16 avril 2024 en cours, les agences de développement euro-méditerranéennes se sont réunies à Barcelone pour la première fois lors d’un événement organisé par l’Union pour la Méditerranée afin de déterminer comment le renforcement de la coopération peut conduire à un impact collectif majeur.

Quelque 30 représentants d’agences de 15 États membres de l’UpM, dont la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID), l’Agence française de développement (AFD) ou l’Agence suédoise pour la coopération internationale au développement (Sida), discutent des priorités communes dans la région ainsi que des possibilités de networking et de partenariat. Ils partageront également leurs conclusions sur le sujet et discuteront de la voie à suivre.

Inspirée par Team Europe selon un communiqué de l’UpM, une initiative euro-méditerranéenne future, telle que l’envisage l’UpM, rassemblerait les acteurs du développement régional sur une base d’adhésion volontaire, créant ainsi un réseau qui permettrait la mise en commun de l’expertise et des ressources afin d’obtenir de meilleurs résultats. Elle contribuerait également à la valeur ajoutée du label UpM, une distinction qui a déjà été attribuée à 60 projets régionaux qui promeuvent les objectifs de l’organisation en matière de stabilité régionale, de développement inclusif et durable et d’intégration.

Selon la même source d’information, l’un de ces projets labellisés par l’UpM, la Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC), sera présenté aux participants. Ce réseau, qui regroupe diverses initiatives en Algérie, en Égypte, en France, en Italie, en Jordanie, au Liban, au Maroc, au Portugal, en Espagne et en Tunisie, s’intéresse à l’intégration socioprofessionnelle des jeunes qui ne sont pas en situation d’emploi, d’éducation ou de formation (NEETs) par le biais d’activités de renforcement des capacités.

La conférence sera suivie d’une visite dans une école de la « deuxième chance » du MedNC, gérée par la Fundació El Llindar, dans la banlieue de Barcelone.

Dans sa declaration à cette effet. le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel a souligné que « La mission de l’UpM est simple : encourager la coopération et le dialogue euro-méditerranéens et défendre des projets qui ont un impact positif sur la vie des gens. Bien qu’elle ne soit pas une institution donatrice, celle-ci représente un partenaire inestimable pour soutenir des projets régionaux en offrant diverses formes d’assistance vitale. En rassemblant les acteurs du développement des États membres de l’UpM afin de conjuguer leurs efforts, l’UpM exerce son pouvoir de rassemblement unique pour aider à améliorer et à obtenir des résultats concrets pour les populations de la région »,

À propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne qui rassemble les pays de l’Union européenne et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre aux États membres un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et mettre en œuvre des projets et des initiatives qui ont un impact tangible sur les citoyens afin d’atteindre les trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité, le développement humain et l’intégration.