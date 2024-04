PRESERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AU MAROC ; L’ANEF MET EN PLACE UNE NOUVEAU RESEAU DE 10 NOUVELLES AIRES PROTEGEES

Mohammed Drihem

La mi-mars 2024 écoulée ; l’Agence Nationale des Eaux et Forêts avait amorcé le processus de création officielle de 10 nouvelles aires protégées, dont 8 parcs nationaux et deux réserves naturelles.

Ces projets considérés comme étant une Grande Première écologique ayant une dimension institutionnelle et stratégique nationale et internationale ont été publiés dans le bulletin officiel n° 7282 daté du 14 mars 2024 dernier. Il s’agit au fait d’une nouvelle étape qui marquera certainement l’histoire des aires protégées du Maroc, en renforçant le réseau actuel des réserves naturelles et des parcs nationaux afin de booster la préservation de la biodiversité nationale et valoriser le patrimoine naturel pour en faire une grande destination écotouristique.

Pour mémoire et afin de mieux cerner la portée et la grande importance de ces projets, il y’a lieu de rappeler que la création des aires protégées du Maroc avait commencé il y a déjà plus de 80 ans avec la création du premier Parc National du Toubkal en 1942. Depuis et jusqu’en 2023 le Maroc a créé 10 parcs nationaux, comme ci-après libellé : En 1934, la promulgation du Dahir sur la création des parcs nationaux suivi par la création du PN Toubkal en 1942, PN de Tazekka en 1950, PN du Souss Massa en 1992, PN d’Iriki en 1994 et, en 2004 le Maroc a connu la création des 4 nouveaux parcs nationaux d’Al Hoceima, de Talassemtane, d’Ifrane et du Haut Atlas oriental suivie par la création du PN de Khnifiss en 2006 et de Khénifra en 2008.

Durant le Mois de Mars 2024 dernier ; l’Agence nationale des Eaux et forêts (ANEF) a lancé le processus de création d’un nouveau réseau de 10 parcs nationaux et réserves naturelles : Un grand effort qui marquera à coup sûr ; les résultats de la stratégie forêts du Maroc 2020-2030.

A souligner que L’Association Marocaine de l’Ecotourisme et de la Protection de la Nature (AMEPN) avait contribué à ce réseau en collaboration avec l’Association Akhzan pour le Développement et la Coopération et les institutions locales et Provinciales d’Assa-Zag pour la proposition du Parc National de Drâa, Ouarkziz Labtana sur le territoire de la province d’Assa où il s’étend sur une superficie de 269.000 ha, et ce dans le cadre d’un projet du PPIOSCAN2 de l’UICN.