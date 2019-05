LE DISTRICT PROVINCIAL D’IFRANE CELEBRE LE 63ème ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DE LA SURETE NATIONALE

Jeudi 16 Mai 2019 le District provincial d’Ifrane a été au rendez-vous avec une cérémonie organisée en célébration du 63ème Anniversaire de la création de la sureté nationale sous la présidence du Gouverneur de la Province d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid en présence du contrôleur général, chef du District provincial d’Ifrane Mr Raiss des chefs de services extérieurs et plusieurs autres personnalité Civiles et militaires.

Lors de cette cérémonie, Mr Samir Raiss a fait une allocution dans laquelle il a retracé l’histoire glorieuse de la sécurité nationale depuis sa création à ce jour tout en mettant l’accent sur le très grand intérêt accordé par SM Le Roi Mohammed VI à la famille de la sécurité nationale et sur les grands efforts déployé en vue de moderniser les services de la DGSN et d’équiper cette dernières moyens susceptibles de faciliter la tache combien lourde aux hommes et femmes de la police nationale.

Par la même occasion, le contrôleur général chef du District provincial d’Ifrane a souligné aussi que le district de police d’Ifrane adopte une stratégie sécuritaire basée sur la proactivité, la prévention et la disponibilité, notant que cette stratégie a réalisé des résultats très positifs dans la lutte contre les crimes sous leurs différentes formes grâce à l’abnégation, au dévouement et à l’esprit de responsabilité dont font preuve les agents de police.

Le responsable sécuritaire a par ailleurs exprimé sa gratitude et ses remerciements aux autorités provincial, judiciaires, locales mais aussi aux conseils élus et à la société civile pour leur appui aux services sécuritaires.

A cette occasion, il y’a lieu de relever que durant la période allant du 1èr Mai 2018 au 30 avril 2019; les services de sureté nationale de la province d’Ifrane ont procédé à l’arrestation de 389 personnes faisant l’objet d’avis de recherche au niveau national et à l’enregistrement de quelques 2099 affaires policières dans le cadre de la lutte contre les crimes dont 1529 affaires ont été instruites (soit 73% des affaires enregistrées) et 1501 personnes ont été différées devant la justice pour différents crimes et délits.

Aussi ; il y’a lieu de noter que les services relevant du District provincial de la sureté nationale d’Ifrane ont enregistré durant la même période quelques 16682 contrôles d’identités, 593 interventions policières et la sécurisation de quelques 475 évènements au niveau de la Province.

S’agissant de l’organisation de la circulation, les dits services policiers ont procédé au recouvrement lors de la même période de 6428 amendes et de l’établissement de 8062 procès-verbaux pour diverses infractions, d’un coût global de plus d’un millions de 1800050,00 DH au profit de la trésorerie générale de l’état avec le retrait de 1496 permis de conduire et la mise en fourrière de 130 véhicules.

ABOU ZOUHEIR