Enseignement : Le Royaume du Maroc et l’AFD renforcent leur Partenariat dans le domaine de l’éducation

Mohammed Drihem

Lundi 18 mars 2024 ; un nouveau Programme Centré sur la qualité des apprentissages et la lutte contre le décrochage scolaire, a été signé entre le Ministère de l’Economie et des Finances en présence de Faouzi LEKJAA, Ministre délégué chargé du budget, Chakib BENMOUSSA, Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Christophe LECOURTIER, Ambassadeur de France au Maroc et de Mme Quiterie PINCENT, Directrice de l’AFD Maroc.

Ce programme selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat a permis de réitérer l’engagement commun de poursuivre le travail ambitieux d’appui à la réforme, financé par un prêt de 130 M€ et une subvention d’accompagnement technique de 4,7 M€ ; Il illustre les priorités communes accordées aux enjeux d’éducation et de capital humain, inscrites au cœur de la Feuille de Route 2022-2026 du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports.

Etroitement articulé avec le financement budgétaire de politique publique (prêt), l’appui technique financé par l’AFD selon la même source ; vise à renforcer la qualité des apprentissages via l’amélioration de l’enseignement du et en français au collège. Il devra également permettre de réduire le taux d’abandon scolaire par l’appui au déploiement du modèle des collèges pionniers et l’amélioration des services d’appui social, tels que le transport et les cantines scolaires, le soutien scolaire et les activités parascolaires.

Aligné sur la Feuille de Route du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports et déployé principalement par les Académies régionales d’éducation et de formation (AREF), le programme porte des ambitions fortes en termes de réduction des disparités. Le principal résultat attendu est la réduction de l’abandon scolaire de 30%, avec une attention particulière portée aux zones rurales, ainsi qu’un soutien important à la maitrise du français.