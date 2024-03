603.006.547,00 Dhs d’investissement privé pour Le développement de l’offre Touristique dans la Province d’Ifrane.

Mohammed Drihem

L’année 2023 a enregistré quelques 115463 arrivées touristiques au niveau des différents établissements d’accueil touristique de la Province d’Ifrane contre seulement 68250 arrivées en 2022 réalisant ainsi une augmentation de 69,18 %. Elle a enregistré notamment un total de 238714 nuitées durant la même année 2023 contre 145493 en 2022 avec un taux d’occupation de 28%.

Le marché Français vient en tête des arrivées internationales avec 5385 arrivées suivi du marché espagnole avec 2756 en 2023 contre respectivement 5385 et 2756 en 2022 alors que les nationaux viennent en tête des arrivées totales avec 95526 sur les 115463 arrivées enregistrées en 2023 contre seulement 57185 sur les 68250 arrivées enregistrées en 2022

En matière d’offre touristique classée, la province d’Ifrane compte un total de 73 établissements d’accueil touristique dont 17 établissements hôteliers, 07 résidences touristiques, Une maison d’hôte, 10 Auberges, 21 Gites, 07 pensions, 08 fermes d’hôtes et deux campings assurant une capacité d’accueil touristique totale de 3818 Lits pour 1440 clés ainsi que 1420 emplacements en camping pour 5680 lits.

Dans ce même cadre d’idées, la province d’Ifrane compte seulement un restaurant classé d’une capacité de 120 couverts, une seule agence de voyage sans aucun transporteur touristique, 11 guides des villes et circuits touristiques et 25 guides des espaces naturels. Elle compte notamment plusieurs nouveaux projets touristiques en cours de réalisation et d’instruction et d’autres qui sont achevés fin décembre 2022 dernier. Ces projets sont ventilés comme ci-après détaillés : 09 Unités d’une capacité d’accueil globale de 788 lits et 279 clés pour un investissement total de 233.670.000,00 Dhs sont achevés et mis en service assurant ainsi 207 postes d’emplois. Les projets en chantiers et dont le cout d’investissement globale s’élève à 259.293.697,00 Dhs sont au nombre de 28 Unités prévoyant une capacité d’accueil totale de 1182 lits pour 498 clés avec 461 postes d’emplois.

Les projets touristiques en cours d’instruction sont au nombre de 14 unités prévoyant 274 lits avec 129 clés et 123 postes d’emplois pour un cout d’investissement total de 67.713.340,00 Dhs quant aux projets non entamés encore ; ils sont au nombre de 12 unités d’un investissement globale de 42.329.510,00 Dhs prévoyant une capacité d’accueil de 400 lits et 133 clés avec quelques 117 postes d’emplois. Sans compter sur les 114 clés de 06 autres projets qui sont en déshérence.