Mohammed Drihem

Ce sont quelques 10338 ménages dans le besoin au niveau de la Province d’Ifrane qui bénéficient cette année de de l’opération de soutien alimentaire « Ramadan 1445 » dont le Coup d’envoi a été donné par le Guide de la Nation SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, Mercredi 13 Mars 2024 dernier à l’arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat.

Cette opération, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan, concerne en effet 10338 ménages Bénéficiaires dont 1000 en milieu Urbain et 9338 en milieu rural et sont répartis sur les dix collectivités territoriales que compte la Province.

Cette opération qui a débuté jeudi dernier au niveau de la collectivité territoriale de Dayet Aoua bénéficie à 500 ménages à Ifrane, 500 à Azrou, 994 à Tigrigra, 1638 à Sidi El Mahkfi ; 1100 à Oued Ifrane, 1000 à Ain Leuh, 1600 à Timahdite, 1100 à Tizguite, 1100 à Dayet Aoua et 806 ménages bénéficiaires à Bensmim.

A noter que le panier d’aide alimentaire contient de la farine de qualité (10 kg), du riz (5 kg), du sucre (4 kg), des lentilles (01kg), deux boîtes de tomates de 800 grammes, des pâtes (1 kg), du thé (850 grammes), de l’huile de table (5 litres) et du lait (6 litres).

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1445”, porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires.

NB : Source d’info la délégation de l’entre-aide nationale d’Ifrane