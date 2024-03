Province d’Ifrane : Confiscation et destruction de 1 934 kg de produits alimentaires impropre à la consommation avant l’avènement du Ramadan

Mohammed Drihem

Les comités provinciale et locaux chargés du contrôle dans la province d’Ifrane a récemment pu saisir et détruire plus d’une tonne et 934 kilogrammes de denrées alimentaires impropres à la consommation, dans le cadre de son programme de travail lancé début Janvier 2024 en préparation au mois sacré du Ramadan de cette année.

Les denrées alimentaires saisies et détruites étaient principalement composées de farine, de boissons gazeuses, de semoule, de couscous et de beurre végétal, outre diverses autres matières telles que des dérivés du lait, du chocolat, des saucisses, des sauces tomates, des dattes et de la confiture.

Dans le même contexte, les comités régional et locaux chargés du contrôle dans la province d’Ifrane a constaté plus de 46 infractions diverses, que ce soit pour défaut d’annonce des prix, défaut de fourniture de facture, défaut de délivrance de facture, fraude à la qualité, et la circulation de matières plastiques interdites.

Des représentants de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination du Travail, de la collectivité locale, des services de sécurité, des forces auxiliaires, du service vétérinaire régional et du service régional de contrôle de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, outre la délégation régionale aux questions sanitaires et sociales. Protection, ont participé aux travaux de ces comités provincial et locaux de contrôle.

Ces opérations de suivi s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions ministérielles visant à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préparer de manière optimale l’accueil du mois sacré, afin d’assurer l’approvisionnement normal des marchés locaux et des points de vente des différents groupements relevant de la Province, avec produits alimentaires largement consommés et très demandés au cours de ce mois sacré, et d’imposer le respect. Les exigences légales liées aux prix, à la concurrence et à la protection des consommateurs contre toutes les pratiques qui perturbent le fonctionnement normal des marchés en interdisant la fraude et en s’opposant strictement et résolument à toutes les formes de spéculation, de monopole et de stockage secrète.

Parallèlement à ces opérations de contrôle, ces comités ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et des vendeurs afin de les inciter à respecter la chaîne du froid, notamment pour les denrées rapidement périssables, à respecter les conditions sanitaires et d’hygiène dans les magasins, à annoncer les prix et à respecter les prix des matériaux de base réglementés.