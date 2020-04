CONFINEMENT OBLIGE : 30 ARTISTES DU MONDE ARABE SE DONNENT RENDEZ-VOUS AVEC MAGHREN ART EN VIRTUEL

Mohammed Drihem

Sous le thème « Aperçu artistique Ramadanesque » ; l’Association Maghreb Art organise une rencontre amicale virtuelle entre des artistes marocains et étrangers dans l’objectif de permettre des échanges et des discutions entre artistes créateurs et créatrices à l’occasion du mois sacré du Ramadan.

Une trentaine d’artistes représentant l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Liban ; le Maroc ; la Palestine et le Sultanat d’Oman participeront quotidiennement au débat autour de l’art et des artistes durant ce mois de piété et de recueillement du Ramadan.

Contactée par le Matin du Sahara et du Maghreb au sujet de cette rencontre artistique, Pr Nezha Rouani ; Présidente de l’Association Maghreb Art nous a déclaré : « Pour l’amour de l’art ; Si vous pensiez être en manque d’expo pendant cette épidémie de coronavirus, détrompez-vous ! On vous embarque à la découverte des expositions virtuelles et des rencontres entre artistes partout dans le monde en attendant la fin du confinement.

Mais en attendant ce jour tant attendu où la vie reprendra son cours, et où les lieux culturels accueilleront de nouveau ; les assoiffés de connaissances, il existe des alternatives. Plutôt que de faire une croix sur les expos, pourquoi ne pas les découvrir différemment ?

L’association Maghreb art organise des liens entre artistes durant tout le mois du ramadan par vidéo en exposant leur biographies et leurs œuvres et ou les 30 artistes marocains et étrangers vont nous émerveille durant ce mois sacré »