IFRANE :

LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES

CELEBREE AVEC UNE RANDONNEE FEMININE BIEN

REUSSIE DANS LA CEDRAIE DE BOUTROUBA

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Internationale de la Femme coïncidant chaque année avec la journée du 08 Mars 2024 à Ifrane, l’Association des Amis du Val d’Ifrane en étroite collaboration avec le Ski Club Ifrane et le Club Sportif d’Ifrane d’Athlétisme ont organisé et bien réussi une Randonnée Pédestre Féminine avec la participation d’une trentaine de femmes et de jeunes filles de la Ville d’Ifrane le Samedi 09 Mars 2024 dans la cédraie du Canton Boutrouba au cœur du Parc National d’Ifrane.

Initiée avec le soutien de la Présidence du Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane, cette Randonnée pédestre Féminine placée cette année sous le thème de : « Investir en Faveur des Femmes : Accélérer le rythme » cette randonnée pédestre féminine a été organisée au départ du Chalet-Refuge du Ski Club Ifrane de Michlifen vers la découverte du Circuit de la Petite Randonnée en Boucle du Canton Boutrouba sur une distance de 07 Km (soit environ deux heures de marche) dans la Belle Cédraie du Canton de Boutrouba relevant de la Grande Foret d’Azrou à Michlifen relevant de la collectivité territoriale d’Ifrane.

Dans une déclaration à la Presse au nom des trois associations organisatrice de cette randonnée féminine ; le président du Club Sportif d’Ifrane d’athlétisme Houssein Aharchaou a souligné que ces trois associations locales d’Ifrane ont bien coordonné pour réussir l’organisation de cette journée célébrée par toutes les femmes du Monde à l’occasion du 08 mars – proclamée Journée Internationale pour les Droits des femmes – et ce, au profit de la femme Ifranienne qui a pris part à cette randonnée pédestre sportive commémorative. C’est une activité commémorative de la Journée mondiale de la femme mais aussi et surtout ; une activité sportive dont ont profité les participantes.

Pour sa part, Rachida Boulahbib présidente de l’Association féminine de marche sportive d’Ifrane dont bon nombre de ses adhérentes marcheuses ont pris part à cette randonnée féminine a déclaré à la Presse qu’elle a été ravi de participer à cette randonnée bien réussie par les trois associations locales coorganisatrices qu’elle a tenu a remercier vivement à l’occasion pour cette initiative louable sans oublier de souhaiter les meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à toutes les femmes marocaines ici invités à découvrir la beauté de cette région en général ainsi qu’à la femme Ifranienne en particulier.

De son côté, la participante Fatima Zohra Tighajdadine a précisé à que la Randonnée a été excellente malgré les intempéries enregistrée durant la journée avec un peu de pluie, de froid et de vent , Pour elle, c’était vraiment une ambiance du rêve qu’on n’a jamais vécu surtout en pareille occasion de la journée de la femme.

Quant à Mounya Lahjouji ; une autre participante ; elle a souligné que le thème est si bien choisit cette année par l’ONU-Femme pour célébrer cette journée des droits des femmes sachant qu’au Maroc on n’a pas trop avancé dans les droits de la femme et ce slogan onusien nous invite à accélérer le rythme car il ne faut pas voir les femmes bien épanouies qui travaillent mais il faut aller au-delà pour les voir dans les montagnes et dans zones reculées et éloignées et constater comment elles sont très mal observées et démunies et sans droits.

Pour elle, cette randonnée est bien réussie et elle a tenu à saluer toutes ces femmes qui ont participées avec endurance et courage surtout avec ces mauvaises conditions météorologiques et le froid qu’elles ont vécu le long du circuit de la randonné.

Rappelons à cette occasion que la Journée internationale de la femme trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du 20ème siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote.

Aussi ; il y’a lieu de rappeler qu’en 1975, lors de l’Année internationale de la femme, ONU avait commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars devenue une journée de rassemblements à travers le monde et l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes.

Traditionnellement les associations de femmes militantes préparent des événements partout à travers le monde pour fêter les victoires et les acquis, pour faire entendre leurs revendications et pour améliorer la situation des femmes. C’est aussi l’occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique.

Enfin, il y’a lieu de souligner que les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente et que le thème choisi cette année pour le 8 mars 2024 est : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ».