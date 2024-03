Le Ministre Mohcine Jazouli dans la Région de Marrakech-Safi dans le cadre de la territorialisation de la stratégie d’investissement privé au Maroc

Mohammed Drihem

Dans le cadre de la territorialisation de la stratégie d’investissement privé du Royaume, le Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, s’est rendu dans la région de Marrakech – Safi où il a rencontré les investisseurs de la Région.

Ce déplacement sur le terrain, selon le département en charge du secteur de l’investissement au Maroc, vise à partager, avec les acteurs publics et privés de la région, la déclinaison territoriale des objectifs fixés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, en matière d’investissement privé, à savoir atteindre 550 milliards de dirhams d’investissement et créer 500.000 emplois à horizon 2026, et à renforcer la convergence des différentes initiatives pour l’atteinte de ces objectifs à l’échelle régionale.

A souligner que la région de Marrakech-Safi jouit de nombreux atouts qui en font l’une des régions les plus prospères du Royaume. Son économie dynamique, est soutenue par des secteurs clés tels que le tourisme, l’industrie, les mines, l’artisanat et l’agriculture. Les investissements publics, combinés à une vision stratégique claire, ont permis le développement d’infrastructures de classe mondiale, notamment des aéroports, des routes, des zones industrielles et des installations énergétiques.

Avec un objectif d’investissement privé dans la région de Marrakech-Safi de 58 milliards de dirhams et de 50.000 emplois à horizon 2026, la région doit contribuer à hauteur de près de 10% de l’objectif national. Le travail concerté des acteurs régionaux et centraux porte déjà ses fruits puisqu’on constate une augmentation significative des projets d’investissement approuvés en 2023, avec plus de 500 projets approuvés pour une création prévisionnelle de 26.000 emplois supplémentaires.

Au programme de cette visite ministerielle, une séance de travail présidée par M. le Wali de la Région Marrakech Safi, Farid Chourak, réunissant les principaux acteurs régionaux de l’écosystème de l’investissement, des séances de travail au Centre Régional d’Investissement, des visites de site et une rencontre avec les investisseurs de la région.