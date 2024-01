L’agenda Euro-Med sur l’inclusion socio-économique des personnes handicapées sur le point de devenir une réalité après la conférence d’Amman

Mohammed Drihem

Les participants aux travaux de la 2ème conférence euro-méditerranéenne sur l’inclusion socio-économique des personnes handicapées qui s’est tenue les 23 et 24 janvier à Amman ont discuté du lancement de l’agenda Euro-Med d’ici la fin de l’année afin de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et de mettre en place les conditions préalables à des réponses politiques plus inclusives.

Ils ont examiné à l’occasion les résultats de la première évaluation de la situation de l’inclusion sociale et économique des personnes handicapées dans la région euro-méditerranéenne, identifié les obstacles et les opportunités, et souligné les bonnes pratiques et les domaines prioritaires dans un document final qui sera présenté aux Nations unies au mois de juin prochain.

Selon une première évaluation situationnelle de l’inclusion sociale et économique des personnes handicapées dans la région euro-méditerranéenne, on relève que les personnes handicapées sont parmi les plus marginalisées dans la région, un problème souvent aggravé par des facteurs tels que le chômage, la faiblesse des mécanismes de protection sociale, l’inégalité entre les hommes et les femmes et les impacts du changement climatique. Le chômage touche jusqu’à 90 % des personnes handicapées, un phénomène qui affecte les femmes de manière disproportionnée.

Cette 2ème conférence euro-méditerranéenne sur l’inclusion socio-économique des personnes handicapées, organisée conjointement par l’Union pour la Méditerranée, le Groupe social espagnol ONCE et le Conseil supérieur jordanien pour les droits des personnes handicapées en Jordanie, a réuni des fonctionnaires, des partenaires institutionnels et des organisations de personnes handicapées (OPD) dans le but de promouvoir des sociétés plus inclusives et équitables dans la région.

Selon ses initiateurs ; cet événement a servi de rampe de lancement pour l’Agenda Euro-Med sur l’inclusion socio-économique des personnes handicapées, un programme destiné à s’attaquer aux causes sous-jacentes de discrimination et à établir les conditions préalables à des réponses politiques plus inclusives. Les participants ayant identifié les domaines prioritaires et validé un calendrier indicatif pour son approbation, il est désormais sur le point de devenir une réalité cette année.

Pour le secrétaire général adjoint de l’UpM pour les affaires sociales et civiles, John Paul Grech : « Il est essentiel que nous prenions des mesures pour garantir que l’inégalité et la discrimination ne s’enracinent pas dans la région euro-méditerranéenne, car nous ne pouvons cesser de progresser lorsqu’il s’agit de sauvegarder les droits des personnes handicapées », et d’ajouter ; « Je suis convaincu que l’Agenda régional Euro-Med, un excellent exemple de coopération régionale, permettra de promouvoir des mesures législatives qui contribueront à améliorer concrètement la vie des personnes handicapées ».

Pour sa part ; Javier Güemes Pedraza, directeur des relations internationales de l’ONCE a déclaré : «Nous avons une opportunité historique de créer un agenda stable et permanent, doté d’un financement, qui promeut des politiques publiques pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les pays méditerranéens»,

Quant à Muhannad Alazzeh, secrétaire général du Conseil supérieur jordanien pour les droits des personnes handicapées il a souligné que «L’accueil de cette importante conférence en Jordanie réaffirme la ferme volonté politique de notre pays de promouvoir les droits des personnes handicapées et de jouer un rôle clé dans l’intégration des droits et des questions liées aux personnes handicapées dans les politiques sociales au niveau régional. Organiser cet événement en Jordanie, en cette période difficile au Moyen-Orient, envoie un message très important : le handicap doit toujours être à l’ordre du jour national, même dans les situations d’urgence et de crise »,

Aussi ; il y’a lieu de souligner que les participants à cette conférence ont examiné les résultats de la première évaluation situationnelle de l’inclusion sociale et économique des personnes handicapées dans la région euro-méditerranéenne. Réalisée en octobre 2023, cette évaluation a révélé que les personnes handicapées sont toujours confrontées à des obstacles significatifs qui entravent leur pleine participation à la société, en particulier lorsqu’ils sont conjugués à d’autres facteurs tels que le chômage, la faiblesse des mécanismes de protection sociale, l’inégalité entre les hommes et les femmes, ou les effets négatifs du changement climatique. En témoigne le fait que 50 à 90 % des personnes handicapées de la région sont sans emploi, un phénomène qui touche de manière disproportionnée les femmes, qui sont plus exposées que les hommes au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Les participants ont également évalué les opportunités actuelles, définissant des actions communes pour travailler à la pleine mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Le document final de la conférence, qui définit les domaines prioritaires, sera présenté aux Nations unies en juin, tandis que des recommandations politiques spécifiques seront formulées d’ici la fin de l’année.

À propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne qui rassemble les pays de l’Union européenne et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre aux États membres un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et mettre en œuvre des projets et des initiatives qui ont un impact tangible sur les citoyens afin d’atteindre les trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité, le développement humain et l’intégration.