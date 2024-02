Plus de 250 participants en conclave à Athènes pour construire une économie bleue durable pour la Méditerranée

mohammed drihem

La deuxième conférence des parties prenantes de l’UpM sur l’économie bleue durable se tient Lundi et Mardi 19-20 février 2024 en cours à Athènes avec la participation de plus de 250 personnes parmi des responsables publics et privés, ainsi que des acteurs clés de la société civile qui discuteront des progrès réalisés à ce jour et des prochaines étapes de la mise en œuvre des dix domaines de coopération prioritaires approuvés par les 43 États membres de l’UpM dans la déclaration ministérielle de l’UpM de 2021 sur l’économie Bleue durable.

Cette conférence sert de forum de discussion pour partager des connaissances et les bonnes pratiques, mais également pour définir les orientations des délibérations politiques à venir.

Pour le Commissaire européen chargé de l’Environnement, des océans et de la pêche, Virginijus Sinkevičius :

« Les progrès réalisés ne sont pas uniquement le fruit du travail institutionnel, mais aussi de l’engagement et de l’état d’esprit coopératif de nos parties prenantes, garantissant un développement durable de l’économie bleue en Méditerranée ». Selon lui ; « Il est fondamental que nous écoutions leur vision, leurs idées, que nous apprenions de leur expertise et que nous échangions nos opinions. L’Union pour la Méditerranée fait de cette collaboration intersectorielle et transfrontalière une réalité ».

Pour sa part ; », Nasser Kamel, secrétaire général de l’UpM a déclaré que « La mer Méditerranée constitue une ressource vitale pour plus de 480 millions de personnes vivant le long de ses côtes. Les activités économiques liées à la mer dans notre bassin commun génèrent une valeur économique annuelle estimée au minimum à 450 milliards de dollars » et d’ajouter que « Les secteurs et les activités de l’économie bleue durable de la Méditerranée sont de la plus haute importance pour une utilisation rationnelle et durable de nos ressources marines, pour la croissance économique de notre région, et pour soutenir l’amélioration des moyens de subsistance et la création d’emplois ».

De son côté ; Mohammad Al Sakran, représentant de la co-présidence Jordanienne de l’UpM et le directeur de l’Aqaba Development Corporation a souligné que « La deuxième conférence des parties prenantes de l’UpM sur l’économie bleue durable constitue une opportunité unique pour les pays du Sud et du Nord de la Méditerranée d’échanger leurs expériences et de découvrir les réussites de l’économie bleue durable »,

A noter que la conférence prévoit 11 ateliers multipartites en parallèle, destinés à faciliter le renforcement des capacités et de l’engagement. Ces ateliers traitent de la Recherche et innovation marines pour une économie bleue durable en Méditerranée, du Transports maritimes et ports durables, neutres pour le climat et sans pollution, de la Gestion intégrée des zones côtières fondée sur les écosystèmes et l’aménagement de l’espace maritime en tant que catalyseurs intersectoriels, des Compétences bleues, parcours professionnels et emploi pour une économie bleue durable, de l’Alimentation durable issue des produits la mer : pêche et aquaculture, des Initiatives en faveur d’une économie bleue durable dans le contexte territorial des îles , du Tourisme maritime et côtier durable, des Énergies marines renouvelables, des Processus de la finance bleue en Méditerranée et enfin, de la Sécurité maritime et sûreté des activités de l’économie bleue.

Selon l’UpM ; les discussions menées autour de chacun de ces thèmes serviront de base à la révision de la feuille de Route pour la mise en œuvre de la déclaration ministérielle sur l’économie bleue durable. Des activités de mise en réseau sont également prévues, notamment des sessions B2B visant à fournir des services d’accélération aux PME innovantes afin de favoriser l’internationalisation et d’améliorer les compétences en vue de créer un écosystème de clusters maritimes plus uniforme dans le bassin méditerranéen.

Selon la même source d’information, l’événement sera clôturé par une session portant sur les projets, les appels et les opportunités financières à venir.

A rappeler qu’en février 2021, les 43 États membres de l’UpM avaient adopté la déclaration ministérielle sur l’économie bleue durable dans laquelle dix domaines de coopération prioritaires ont été définis à savoir : La Gouvernance et avenir des stratégies de bassin maritime dans la région méditerranéenne, la Recherche et innovation marines, compétences, carrières et emploi, l’Alimentation durable provenant de la mer : pêche et aquaculture, les Transports maritimes et ports durables, neutres pour le climat et non polluants, les Interactions entre les déchets marins et l’économie bleue, le Tourisme côtier et maritime, la Planification de l’espace maritime et gestion intégrée des zones côtières, les Énergies marines renouvelables, la Sécurité maritime et sûreté des activités de l’économie bleue et enfin ; les Investissements durables dans l’économie bleue

Cet engagement en faveur de la circularité et de la neutralité climatique en Méditerranée précise-t-on, est intervenu un peu plus de trois ans après la première conférence des parties prenantes de l’UpM sur l’économie bleue durable à Naples et a été suivi par l’approbation d’une feuille de route pour sa mise en œuvre en 2022. L’UpM est également membre du Blue Mediterranean Partnership, une initiative qui vise à mobiliser au moins 1 milliard d’euros d’investissements dans l’économie bleue durable au sud et à l’est de la Méditerranée.

À propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne qui rassemble les pays de l’Union européenne et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre aux États membres un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et mettre en œuvre des projets et des initiatives qui ont un impact tangible sur les citoyens afin d’atteindre les trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité, le développement humain et l’intégration.