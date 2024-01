L’ANEF signe une convention de partenariat visant la promotion de la chasse à l’arc au Maroc.

Mohammed Drihem

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a signé récemment une convention visant à mettre en place un partenariat novateur entre elle et l’Association des Organisateurs de Chasse et de Pêche Touristique et la Fédération Européenne de chasse à l’arc (European Bowhunting Federation)

Cette convention de partenariat visant le développement de la chasse à l’arc au Maroc a été signée en fin de semaine au siège de l’ANEF et sous son égide , en vue de structurer et de promouvoir la chasse à l’arc qui est un produit nouveau qui s’ajoute à l’offre touristique au Maroc.

Cette collaboration entre les trois parties vise à mettre en synergie les efforts et l’expertise nécessaires à l’accession de ce type de chasse ainsi qu’au renforcement des échanges dans ce domaine. Elle s’inscrit dans le cadre de la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » et témoigne de l’engagement de notre pays dans la préservation de ses ressources naturelles.

Selon l’ANEF, le développement de niches à forte valeur ajoutée, telles que la chasse à l’arc ou la chasse au mouflon, introduite il y a deux ans, contribue à la promotion d’un tourisme durable dans une démarche de valorisation cynégétique durable des ressources fauniques. Le développement de ces activités de loisir, respectueuses de la nature et de l’environnement, s’inscrit parfaitement dans la démarche de l’ANEF visant un Maroc durable et respectueux de son patrimoine naturel.

Aussi précise-on, cette collaboration entre les organisateurs de chasse touristiques, la Fédération Européenne de chasse à l’arc et les autorités marocaines, ouvre de nouvelles perspectives pour une expérience singulière pour les amateurs de la chasse à l’arc sachant bien que notre pays compte plus de 70.000 chasseurs actifs.

Cette convention de partenariat contribuera également à faire du Maroc, en raison de sa proximité géographique avec l’Europe, une destination de choix aux 50.000 chasseurs à l’arc actifs (archers cynégètes) que comptent les 29 pays affiliés à la Fédération Européenne de chasse à l’arc, ce qui ne manquera pas de générer des retombées socio-économiques pour les territoires concernés.

Dans ce sens ajoute-t-on ; cette convention de partenariat prévoit un ensemble d’actions destinées à encadrer cette forme de chasse et à renforcer les capacités de ses adeptes de manière à assurer les normes éthiques, environnementales et sécuritaires. Elle s’inscrit également dans une démarche de sensibilisation, visant à promouvoir la conservation et la valorisation des espèces.