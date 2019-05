TOURISME A IFRANE :

UNE DESTINATION PRISE D’ASSAUT PAR LE TOURISTE

NATIONAL ET LES INVESTISSEURS ET PROMOTEURS

DU SECTEUR TOURISTIQUE

la Fréquentation touristique au niveau de la Province d’Ifrane ; a enregistré quelques 78291 arrivées touristique en 2018 totalisant 169793 nuitées avec un taux d’occupation de 17% et une durée moyenne de séjours 02 nuitées.

55% de ces nuitées sont consommées dans les résidences hôtelières alors que 84% des nuitées sont réalisées par les touristes résidents contre 16% pour les touristes non résidents. La faiblesse du Taux d’Occupation et de la DMS constituent un manque à gagner pour la destination et les opérateurs touristiques.

A souligne aussi que les statistiques ci-dessus ne reflètent pas la réalité des flux enregistrés sur la province d’Ifrane pour plusieurs facteurs a savoir que:

la saison estivale 2018 a été affectée par d’importantes vagues de chaleur qui ont sévi à Ifrane avec le manque de structures de piscines, notamment piscine municipales, ce qui a poussé les vacanciers à bouder le tourisme de montagne pour le bord de mer;

L’enneigement a été décevant, La saison hivernale, notamment le dernier trimestre de l’année 2018 a été marqué par un déficit significatif des chutes de neige, ce qui a impacté l’activité touristique pendant cette période;

A ces facteurs précités s’ajoutent l’informel, Il s’agit du logement chez l’habitant et la location des résidences secondaires. Ce type d’hébergement impacte négativement les nuitées et les dépenses générées par les touristes. qui échappe aux statistiques.

Ifrane dispose de plus de 60 Centres d’accueil et d’estivage relevant des différentes fondations des Œuvres Sociales des secteurs privé et public et totalisant une capacité litière de plus de 2400 lits. Les touristes qui logent dans ces centres ne sont pas comptabilisés dans les statistiques annuelles. A cela s’ajoute aussi les 10 colonies de vacances implantées également au sein de ces centres.

Ifrane abrite 6 sites de camps de vacances qui représentent environ 40% du volume de la colonie de vacances dans le Royaume et qui accueillent chaque année plus de 24 000 estivants. Ce nombre n’est pas également recensé dans les statistiques de la Délégation Provinciale du Tourisme d’Ifrane.

Sur le plan de l’investissement touristique, il y’a lieu de souligné que l’année 2018 écoulée a été marquée par la mise en service de 04 unités d’hébergement touristiques dont un hôtel d’une étoile (CTP) avec 08 clés et une capacité de 16 lits, une ferme d’hôtes avec 08 clés et 14 lits, un gite de 07 clés et 14 lits et un restaurant Luxe. Le nombre global d’emplois assurés par ces unités et de 72 emplois.

Les projets d’investissements touristiques en cours de réalisation au niveau de la Province au titre de l’an 2018 sont au nombre de 32 unités d’hébergement touristique totalisant une enveloppe budgétaire d’investissement de l’ordre de 512 836 522 Dhs. Il s’agit de des projets de réalisation de 02 RIPT totalisant 159 clés avec 726 lits, 03 Résidences hôtelières avec un total de 106 clés et 594 lits, Huit hôtels totalisant 329 clés et 670 lits, quatre Auberges un nombre global de 52 clés et 108 lits, 11 gites au nombre globale de 72 clés et 150 lits, Deux fermes d’hotes totalisant 08 clés et 16 lits et enfin Deux maisons d’hotes avec un total de 8 clés et 16 lits .

A noter que sur ces 32 projets touristiques, 23 sont en chantier. D’après les visites de chantier effectuées par les équipes de la délégation provinciale du tourisme d’Ifrane, les grandes œuvres avancent dans le bon sens, Les travaux sont à plus de 80% du taux de réalisation au niveau de 07 Projets et seront achevés d’ici la fin de l’année 2019. Alors que les autres sont en phase de dépôt des autorisations de construire.

Ces projets précise-t-on, sont destinés à renforcer la capacité litière de la province et aussi améliorer le confort et le service du parc hôtelier pour attirer davantage de touristes.

Côté création d’emploi, ces projets devraient en générer 554 emplois directs au niveau des différents métiers touristiques et des dizaines d’emplois indirects.

Par ailleurs, et selon des sources officielles, on apprend que la province d’Ifrane compte une vingtaine d’autres projets touristiques qui sont en cours d’instruction. Ces 19 projets comptent 06 résidences touristiques totalisant 211 clés et 835 lits ; Une auberge de 09 clés et 18 lits, 06 gites avec un total de 34 clés et 78 lits, 02 maisons d’hôtes totalisant 12 clés et 24 lits et enfin 04 fermes d’hotes avec un total de 20 clés et 40 lits.

Ainsi, on remarque que l’activité touristique à Ifrane continue d’attirer l’attention des investisseurs et des promoteurs du secteur et ces 19 projets touristiques qui sont en phase d’étude ont une capacité d’accueil de 955 lits pour un investissement atteignant 818 261 835 MAD. Ces investissements assure-t-on, démontrent la confiance des opérateurs aux potentialités de cette destination.

Parallèlement à ces projets d’investissement touristiques qui poussent comme des champignons au niveau de la capitale du tourisme écologique du Royaume qu’est Ifrane et sa province, cette dernière sera dotées d’un certains nombres d’autres Projets Structurants tels que : Le Projet de l’accrobranche à Moudemame au cœur de la forêt des cèdes à Moudemame qui va offrir la plus grande variété d’ateliers acrobatiques et d’accrobranche. Un concept original de loisirs en forêt et une activité propice à la découverte du milieu forestier, le Projet de reconversion du sanatorium Ben Smim en complexe de soins s’étalant sur 35 ha intégrant plusieurs composantes: médical et bien-être, hébergement touristique, restauration et remise en forme dans la collectivité territoriale de Ben Smim, le Projet de sécurisation et de valorisation du Cèdre Gouraud cet arbre emblématique de la province d’Ifrane majestueux, ayant vécu plus de 800 ans, avec plus de 40 m de hauteur et 8 m de tour .Aussi, Plusieurs aménagements sont prévus pour développer et valoriser le site du cèdre à l’aide d’un ensemble de moyens scénographiques techniques et technologiques tout en intégrant le projet dans un cadre de développement durable.

On prévoit notamment un projet de reconversion du camping municipal d’Ifrane en un parc d’animation, de sport et de loisirs qui offrira des équipements et infrastructures aux petits comme aux grands qui pourront profiter des nombreuses infrastructures mises à leur disposition et du riche programme d’animation pour se détendre, se dépenser et découvrir la région.

ABOU ZOUHEIR