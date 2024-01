Des étudiants turcs, français et espagnols récompensés dans le cadre du concours « Solutions urbaines au changement climatique en Méditerranée » de l’UpM

Mohammed Drihem



Mercredi 17 janvier dernier Barcelone a été au rendez-vous avec la cérémonie de remise des prix du concours étudiant 2023 de l’Union pour la Méditerranée sur le thème Urban Design 2023 : « Solutions urbaines au changement climatique en Méditerranée »

organisée par l’UpM avec le soutien du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, de l’Université Özyeğin, de la Fundació Mies van der Rohe et de TMMOB Mimarlar Odası.

Au cours de cette cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée à Barcelone, les étudiants de l’université d’Özyeğin ont remporté la première place pour Symbiosis with Amik Lake, un projet visant à rétablir l’équilibre fragile entre les eaux du lac turc et son habitat environnant. Eda Akarsu, Beril Özelçi et Özge Keskin ont reçu 5000 euros de l’UpM en récompense de leurs travaux destinés à préserver la mémoire du lac, à renforcer sa capacité d’adaptation et à régénérer sa réactivité au changement.



Viktoryia Baravikova, étudiante à l’ENSA Marseille, a obtenu la deuxième place pour ALTEO. Transformation de la zone post-industrielle d’Alteo en un parc de développement durable. Son projet, récompensé par la somme de 3000 euros décerné par l’UpM, a pour objet d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Luynes dans le sud de la France, en relocalisant la production d’une entreprise polluante et en rétablissant la perméabilité de la zone.



Enfin, Elena del Cura Berzal et Clara Domínguez Gallardo, de l’Universitat Politècnica de Catalunya, ont remporté le troisième prix pour PR-R1 Camí del Riel. Ce projet, destiné à améliorer la capacité du delta et de la plaine de la rivière Tordera dans le nord-est de l’Espagne, et à aménager des terrains de campings dans le respect de l’environnement en transformant le site en un paysage de rétention d’eau, et a été récompensé par la somme de 2000 euros par de l’université d’Özyeğin.



Aussi, il y’a lieu de souligner que deux propositions se sont vu décerner des mentions honorables : il s.agit de Camp with Us par Övgü Resmiye Gülaçar, Zeynep Ece Katipoğlu, Ahmet Hakan Uğur, Kaan Kağızman et Gizem Baydı de l’Université technique de Yıldız, de l’Université technique de Gebze et de l’Université technique d’Istanbul, ainsi que La lagune habitée de Camargue par Liam McCorley et Mathieu Burger de l’ENSA de Marseille. Les deux équipes ont reçu 500 euros décernés par l’UpM.

A noter que les projets ont été jugés au regard de leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable ainsi que sur d’autres considérations culturelles, sociales, économiques et environnementales. Un jury composé d’universitaires euro-méditerranéens spécialistes de l’urbanisme et de l’architecture a sélectionné les lauréats parmi plus de 80 propositions émanant de 37 universités de 12 pays.

Selon Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’UpM : « La mer Méditerranée se réchauffe à une vitesse supérieure de 20 % à la moyenne mondiale », pour lui ; « Cela signifie que des solutions innovantes en matière d’urbanisme et d’architecture sont indispensables pour permettre à la région de s’adapter avec succès face à la menace du changement climatique. L’Union pour la Méditerranée est donc fière d’encourager et d’honorer les étudiants qui, sans aucun doute, ouvriront la voie à un avenir plus durable pour les générations à venir »

Rappelons enfin que les villes méditerranéennes, qui seront parmi les plus touchées par le changement climatique, devront être préparées à faire face à l’élévation du niveau des océans, aux sécheresses et aux températures élevées. Le concours, organisé dans le cadre de la Journée de la Méditerranée 2023, invitait des étudiants inscrits dans les écoles ou départements d’architecture, d’urbanisme, de planification urbaine et de paysage des États membres de l’UpM à soumettre des solutions d’approche multi-scalaire répondant aux défis posés par ce phénomène dans les villes méditerranéennes et leur environnement bâti.

Les villes méditerranéennes, qui seront parmi les plus touchées par le changement climatique, devront être préparées à faire face à l’élévation du niveau des océans, aux sécheresses et aux températures élevées. Le concours, organisé dans le cadre de la Journée de la Méditerranée 2023, invitait des étudiants inscrits dans les écoles ou départements d’architecture, d’urbanisme, de planification urbaine et de paysage des États membres de l’UpM à soumettre des solutions d’approche multi-scalaire répondant aux défis posés par ce phénomène dans les villes méditerranéennes et leur environnement bâti.

A propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne qui rassemble les pays de l’Union européenne et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre aux États membres un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et la mise en œuvre de projets et d’initiatives qui ont un impact tangible sur les citoyens afin d’atteindre les trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité, le développement humain et l’intégration.