NOUVEL AN AMAZIGH : LA VILLE D’AZROU CELEBRE DANS LA GAIETÉ LE NOUVEL AN « YD’ENNAYER 2974 »

Mohammed Drihem



A l’instar de la ville d’Ifrane et de toutes les autres villes du Royaume, la Perle du Moyen Atlas Azrou a célébré elle aussi le nouvel an amazigh « Yd’Ennayer 2974 » dans la joie et l’allégresse populaire samedi 13 Janvier 2024.

En effet le conseil Urbain de la ville d’Azrou en partenariat avec le Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane et l’Association Habri pour le patrimoine Amazigh à le Centre Culturel d’Azrou a commémoré cet évènement national en organisant plusieurs activités d’animation culturelles et touristiques notamment au centre culturel d’Azrou où a eu lieu une dégustation du Couscous au lait et au sept légumes préparé pour l’occasion avec une visite du centre d’Interprétation du Patrimoine du Moyen Atlas fief des Imazighenes et au théâtre de plein air d’Akachmir animé par des troupe d’Ahidouss et d’Inachaden.

Dans une déclaration à la MAP ; Naoual Oulkadi Membre du conseil urbain d’Azrou présidente de la commission d’information a souligné que toutes les composantes de la société Azrioui sont aujourd’hui fières de célébrer ce nouvel an amazigh 2974 décidé par le guide suprême de la nation SM Le Roi Mohammed VI comme fête nationale en adoptant le Jour de l’An amazigh comme jour férié.

A cette occasion avait-elle ajouté, le conseil urbain de la ville d’Azrou et ses partenaires ont décidé de mettre en valeur toutes les expressions et traditions amazighs de la ville et sa région en organisant plusieurs activités dont des expositions artistiques et artisanales, une dégustation de plat amazigh préparé spécialement pour célébrer ce nouvel an amazigh et des soirées folkloriques de plein air.

Pour sa part, Zouheir Bouchiba Directeur du centre culturel d’Azrou a tenu de précisé que ce dernier a participé à cet évènement en organisant une cérémonie visant la promotion du patrimoine et la célébration de la culture amazighe en mettant en exergue notamment l’habillement traditionnel, l’art d’Ahidouss et toutes les spécificités socio-culturelles.

Selon Zouheir Bouchiba, le Centre d’Interprétation du Patrimoine du Moyen Atlas (CIP) est une institution culturelle, scientifique et pédagogique dont la vocation principale est de faire connaître auprès d’un large public, l’héritage culturel de la zone et ses richesses naturelles. Il vise également, la sensibilisation des gens sur leur valeur, sur le degré de leur fragilité et sur les dangers qui les menacent.

Ce Centre est créé dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Ministère de la Culture et les collectivités locales dont l’ex Région de Meknès-Tafilalet, le Conseil provincial d’Ifrane et le conseil de la municipalité d’Azrou. Il est venu pour combler le vide en matière d’institutions culturelles dans cette vaste région très connue pour ses grandes potentialités culturelles et naturelles. Il comporte trois pavillons dont l’un est réservé au patrimoine naturel, le second au patrimoine immatériel surtout amazigh et le dernier au patrimoine archéologique et historique