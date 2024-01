La Ville d’Ifrane célèbre le nouvel an amazigh 2974.

Mohammed Drihem

En célébration du Nouvel An Amazigh 2974, la collectivité territoriale d’Ifrane, en partenariat avec le Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane et l’Association Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement, organise une série d’activités culturelles, artistiques et sociales les 13, 14 et 15 janvier 2024. , à la Salle des conferences d’Idrane et sur la Place du Lion au centre-ville de la Cité.

Au programme de ces activités festives ; une exposition de produits du terroire, des tableaux artistiques présentés par des groupes folkloriques locaux, une cérémonie de henné, une présentation de vêtements traditionnels amazighs et une degustation de mets et plats amazighs locaux, ainsi qu’une soirée de poésie amazigh.

Il convient de noter que la célébration du Nouvel An amazigh par les habitants d’Ifrane est une affirmation de leur fierté de la décision royale de faire de l’ouverture du Nouvel An amazigh un jour férié, dans le cadre du grand interet royal accordé à la culture amazighe. et son souci constant de la constitutionnaliser et de lui donner la place qui lui revient au sein des composantes identitaires de la société marocaine.

Cette célébration vient également mettre en valeur les trésors culturels amazighs et souligner l’impérieuse nécessité d’être fier de notre profondeur culturelle locale, et la nécessité de la suivre, de la documenter et de la valoriser, afin d’en bénéficier dans toute planification de développement. La ville durable que nous souhaitons comme horizon de développement et stratégique pour la ville d’Ifrane ne se réalisera pas sans un socle culturel solide et bien fondé.

Aussi ; la célébration du Nouvel An amazigh a pour objectif la mise en valeur de la richesse culturelle amazighe avant tout en vue de permettre aux générations montantes, à la population en général et aux visiteurs, de découvrir la richesse du patrimoine local et national, vestimentaire, culinaire. , créativité et contact avec la nature.

Enfin, il est mentionné que le Conseil communautaire d’Ifrane, le Conseil régional du tourisme d’Ifrane et l’Association Forum d’Ifrane pour la culture et le développement continueront à organiser de tels événements culturels, conscients de l’importance de la culture et des arts pour le rayonnement et le développement humain et le domaine, et toujours dans le cadre d’approches participatives fondées sur une concertation constructive et une convergence effective.