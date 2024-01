Mercredi 10 Janvier 2024

Travaux du Conseil de gouvernement du mercredi 10 janvier 2024

Aide sociale directe : Plus de 1 million de familles bénéficiaires pour une enveloppe de 524 MDH (M. Akhannouch)

Un total de 1.004.400 familles ont bénéficié de l’opération d’aide sociale directe, pour une enveloppe financière de plus de 524 MDH, a affirmé mercredi le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, notant que le gouvernement a procédé au versement des premières tranches de cette aide aux familles répondant aux critères d’éligibilité le 28 décembre dernier, avant la fin de 2023, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Dans une allocution au début d’une réunion du Conseil de gouvernement, M. Akhannouch a relevé que cette opération, qui se déroule dans de meilleures conditions, a connu une grande affluence des familles marocaines, avec plus de 2,9 millions de demandes enregistrées jusqu’à ce jour sur la plateforme d’aide sociale directe www.asd.ma.

Plus de 64% des demandes concernent les allocations mensuelles pour les enfants scolarisés et non scolarisés, tandis que 34% autres portent sur les aides forfaitaires (500 dirhams) et 273 sur des primes de naissance, a noté le chef du gouvernement.

Il a rappelé que les familles ayant introduit leurs demandes après le 10 décembre dernier, recevront à l’issue du mois de janvier les versements de décembre et janvier, rassurant l’ensemble des citoyens concernant l’accès à ce chantier royal historique, car les familles ont encore l’opportunité de présenter leurs demandes pour bénéficier du montant de l’aide si elles remplissent les conditions d’éligibilité.

Il a souligné, dans ce sens, que l’année 2024 sera l’année de la poursuite de la mise en œuvre des différents chantiers stratégiques et de l’ensemble des programme gouvernementaux et particulièrement le renforcement des piliers de l’État social.

C’est ainsi que conformément aux hautes orientations Royales lors de la session de travail présidée par Sa Majesté le 17 octobre 2023, le gouvernement a entamé en janvier le lancement effectif du programme d’aide directe au logement, en ouvrant la voie à la réception des demandes à travers la plateforme numérique « DAAM SAKANE », lancée au début du mois, a souligné M. Akhannouch.

Ce programme, a-t-il rappelé, vise à faciliter l’accès des citoyens et citoyennes à faible revenu et à la classe moyenne au logement, la réduction du déficit en logement, l’accélération du rythme du programme « Villes sans bidonvilles », l’augmentation de l’offre de logement, l’impulsion du secteur de l’habitat et la promotion du secteur privé.

« Lancé la semaine dernière à peine, le programme d’aide au logement a connu une grande affluence de vastes pans de la société qui ont déposé plus de 16.000 demandes sur la plateforme numérique réservée à cet effet », a souligné le chef du gouvernement.

Le traitement préliminaire de ces demandes a fait ressortir que 89% sont éligibles à ce programme, comme l’a indiqué mardi la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a relevé M. Akhannouch, soulignant que ce nouveau programme bénéficiera aussi bien aux citoyens marocains résidant au Maroc que ceux établis à l’étranger (MRE), ce qui traduit la centralité des MRE dans les programmes gouvernementaux.

M. Akhannouch a appelé l’ensemble des départements gouvernementaux à poursuivre le travail et à multiplier les efforts pour poursuivre la mise en œuvre des différents chantiers sociaux et stratégiques qui se reflèteront positivement sur le vécu des citoyens et contribueront à l’essor du Maroc.

Il a réitéré, à cette occasion, l’engagement du gouvernement à poursuivre la réforme du chantier de l’éducation pour en garantir la qualité et l’équité selon les dispositions du programme gouvernemental, notant que « le gouvernement a veillé à augmenter la fréquence des rencontres avec les partenaires sociaux, qui se sont poursuivis sans arrêt jusqu’à lundi et l’interaction positive avec les revendications des enseignants, qui sont au centre de la réforme du système éducatif à même de servir les meilleurs intérêts de l’élève ».

Le chef du gouvernement a indiqué que les efforts se poursuivent et que le gouvernement se trouve dans les dernières étapes de ce dialogue, avant de présenter le nouveau statut des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale devant le membres du gouvernement, dès l’examen des derniers points présentés par les centrales syndicales. Ce statut reflète les revendications du corps des enseignants et tout ce qui a été réalisé dans le cadre du dialogue sectoriel, a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Akhannouch a souligné que la déclaration du nouvel an amazigh jour férié officiel national et payé, conformément à une haute décision de SM le Roi Mohammed VI, reflète la haute volonté Royale qui a permis au Royaume de franchir des étapes importantes dans ce domaine durant les vingt dernières années et représente une victoire pour l’amazighe comme composante essentielle de l’identité marocaine riche de la diversité de ses affluents, comme elle traduit le sérieux qui anime le gouvernement pour la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe, a conclu le chef du gouvernement.

Télécommunications : Le Conseil de gouvernement adopte deux projets de décrets relatifs au renouvellement de la licence de deux sociétés

Le Conseil de gouvernement a examiné et adopté deux projets de décret n°2.23.1071 et n°2.23.1072, portant respectivement renouvellement de la licence attribuée aux sociétés « European Datacomm Maghreb SA » et « Soremar SARL », en vue d’établir et exploiter un réseau public de télécommunication par satellites de type GMPCS.

Présentés par la ministre déléguée auprès du Chef de gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour, ces deux projets font suite aux demandes de renouvellement de licence effectuées par les deux sociétés auprès de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), conformément aux dispositions de leurs cahiers des charges stipulant un renouvellement de leur licence pour des durées supplémentaires n’excédant pas chacune cinq ans, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

L’ANRT a à cet égard exprimé, selon les dispositions réglementaires en vigueur, son avis favorable à ces demandes de renouvellement de licence pour une période supplémentaire de cinq ans à compter du 19 juin 2023, a précisé M. Baitas.

Elevage: le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la création et l’organisation de l’IFME à Bellota

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et adopté le projet de décret n°2.23.784 relatif à la création et l’organisation de l’Institut de formation dans les métiers de l’élevage (IFME) à Bellota.

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie « Génération Verte », visant notamment à développer le secteur agricole en formant 140.000 diplômés au niveau de la formation professionnelle agricole d’ici 2030, précise un communiqué du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Et de rappeler qu’une convention a été signée le 8 décembre 2021 entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, le ministère délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargée du Budget, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise de l’Emploi et des Compétences et la société IFME-SA, représentée par son président du conseil d’administration, ainsi que l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), représentée par son président, pour la gestion déléguée de l’IFME.

L’objectif de ce projet de décret est de créer et d’organiser cet institut, en lui fournissant un cadre juridique définissant son organisation, les conditions d’admission, les filières de formation, ainsi que les dispositions relatives à sa gestion et son administration, ajoute la même source.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Activité Gouvernementales

Le Conseil de gouvernement a approuvé, mercredi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Equipement et de l’Eau, MM. Youssef Ben Hamou et Mohamed Dkhissi, ont été nommés respectivement Directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun et Directeur des systèmes d’observation au sein de la Direction générale de la météorologie, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Département de l’Éducation nationale, M. Hamdi Kriti a été nommé Directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, tandis que M. Abdelmajid El Sahl a été nommé Directeur de l’AREF de Guelmim-Oued Noun.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la Jeunesse, Mme Kaoutar Mansouri a été nommée Directrice de l’enfance et des affaires féminines, a ajouté le ministre.

