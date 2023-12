Lundi 25 Décembre 2023

Travaux du Conseil de gouvernement du lundi 25 décembre 2023

Aide sociale directe : Environ 1 million de familles bénéficieront à partir du 28 décembre de la première tranche (M. Akhannouch)

Environ un million de familles, soit l’équivalent de 3,5 millions de Marocains, répondant au seuil d’éligibilité requis du Registre social unifié bénéficieront, à compter du 28 décembre courant, de la première tranche de l’aide sociale directe, a affirmé, lundi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

« A partir du 28 décembre courant, environ un million de familles, répondant au seuil d’éligibilité requis du Registre social unifié, soit l’équivalent de 3,5 millions de Marocains, bénéficieront de la première tranche de ce soutien financier, dont la valeur ne sera pas inférieure à 500 dirhams par famille, quelle que soit sa composition, après que ces familles auront déposé leur dossier avant le 10 décembre et que leurs dossiers auront été traités », a expliqué M. Akhannouch dans une allocution à l’ouverture de la réunion du Conseil de gouvernement.

Le reste des familles qui ont déposé leurs dossiers après la date susvisée recevront les versements de décembre et janvier à la fin du mois prochain, a assuré le chef du gouvernement, ajoutant que la porte de dépôt des dossiers reste ouverte aux familles répondant au seuil d’éligibilité, afin de bénéficier à l’avenir du soutien social direct.

Après s’être félicité que le gouvernement ait commencé, dès cette semaine, à verser les premières tranches d’aide sociale directe aux familles qui répondent aux critères d’éligibilité, M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a reçu, à travers le portail électronique www.asd.ma, depuis son lancement début décembre et à ce jour, plus de 1,9 million de demandes, notant que ce nombre ne cesse d’augmenter quotidiennement.

Il a indiqué que 2023 représente une année charnière dans le processus de mise en œuvre des chantiers de « l’État social » et de mise à disposition des ressources financières pour assurer leur pérennité, qu’il s’agisse de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, de l’aide sociale directe destinées aux familles en situation de pauvreté ou de précarité, ou de l’aide pour l’acquisition du logement principal.

Concernant la réforme du système éducatif, M. Akhannouch a indiqué que celle-ci ne pourra atteindre ses objectifs qu’à travers le renforcement de la place et des rôles de l’enseignant, ajoutant que « c’est pour cette raison que nous avons veillé à créer un climat de confiance avec cette catégorie en améliorant notamment sa situation financière, chose que reflète l’accord du 10 décembre courant et l’octroi d’une augmentation mensuelle nette et générale des salaires de 1.500 dirhams minimum, la plus importante dans l’Histoire du Royaume qui va coûter aux finances de l’État plus de 10 milliards de dirhams par an ».

D’autre part, M. Akhannouch a souligné qu’à la faveur des Hautes instructions royales, le gouvernement a réussi à transformer en opportunités les défis engendrés par le séisme d’Al Haouz, en veillant sur l’opération de reconstruction et de développement des provinces touchées.

Grâce à la Vision éclairée de SM le Roi, le gouvernement a pu gérer cette crise avec la diligence et l’efficacité requises, conformément aux Hautes orientations royales, a ajouté M. Akhannouch, notant que le Royaume a fait montre d’une grande capacité de résilience face aux différents défis.

M. Akhannouch a salué aussi l’engagement constant et responsable dont ont fait montre les ministres dans le cadre du suivi des grands chantiers que le gouvernement s’emploie à mettre en œuvre, soulignant que l’Exécutif aspire à travers ces chantiers à contribuer au développement du Maroc de demain, en tant que pays de dignité et d’égalité des chances pour tous les Marocains.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement a examiné et approuvé, lundi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du Haut Commissariat au Plan, M. Samir Issara et Mme Imane Benqlilou ont été nommés respectivement Directeur des ressources humaines et des affaires générales, et inspectrice générale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Département de l’éducation national, M. Fouad Rouadi a été nommé directeur de l’académie régionale de l’Education et de la Formation Fès-Meknès.

Au niveau du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, M. Zakaria Hachlaf a été nommé secrétaire général du Département du développement durable.

Au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, département de la Culture, M. Mustapha Jlok a été nommé directeur du Patrimoine culturel, a ajouté le ministre.

MAP: 25/12/2023