LES RESSOURCES EN EAU DANS LA PROVINCE D’IFRANE SOUFFRENT DU RABATTEMENT FLAGRANT DE LA NAPPE DU MOYEN ATLAS

Mohammed Drihem

Le Maroc de nos jours est devant une situation critique en matière d’eau et la chaleur qui sévit depuis plusieurs jours a accentué le déficit hydrique du pays, affecté déjà par la faible pluviométrie.

La vague de chaleur, qui a dépassé les 40 degrés Celsius dans certaines zones, a en effet eu des conséquences désastreuses sur les ressources en eau de surface. Beaucoup d’eau s’est évaporé des barrages, qui n’ont déjà reçu que trop peu de pluie.

Dans cette conjoncture nationale; la situation globale des ressources en eau au niveau de la Province d’Ifrane pour cette période de début d’année hydraulique et agricole s’étalant du 1er septembre au 25 décembre 2023 ; se caractérise par la persistance de la sécheresse et son accentuation par rapport à l’année précédente avec un impact sévère sur les ressources en eau superficielles et souterraines à l’échelle de cette province.

En effet, selon la Direction de l’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou (ABHS) ; le total des précipitations enregistrés pour la période du 01/09/2023 au 25/12/2023 au niveau des stations hydrologiques de la province d’Ifrane varie entre 53 et 100 mm ; ce qui représente un déficit global qui dépasse 55% par rapport à l’année précédente et 70% par rapport à la normale.

Les précipitations enregistrées pour cette période du 1ère Septembre au 25 décembre 2023 au niveau des stations hydrologiques de la province d’Ifrane précise-t-on ; sont de 55 mm contre 148,6 mm en 2022/23 et 191,4 en année normale au poste pluviométrique d’Ait Aissa et de 99,9 mm contre 338,5 en 2022/23 et 186,6 en année normale au poste de Souk El Had.

Durant cette même période du 1er septembre au 25 décembre 2023 confirme la direction de l’ABHS, la province d’Ifrane n’a pas connu d’apports significatifs en ressources en eau superficielles ce qui fait qu’à la date du 25/12/2023 ; l’état de remplissages et les volumes stockés au niveau des 2 barrages de la province d’Ifrane restent très insignifiants avec un Volume de 0,36 Mm3 avec un taux de remplissage de 24,2% au barrage Michlifen et un volume de 0,34 Mm3 avec un taux de remplissage de 14,5% au Barrage Ait Moulay Ahmed.

Aussi ajoute-t-on, suite à l’état de sécheresse en cours depuis plus de 3 ans, conjuguée avec une surexploitation de la nappe, les ressources en eau souterraines de la province d’Ifrane ont continué leur dégradation sur le plan quantitatif. Pour l’ABHS, les chutes moyennes des niveaux de la nappe enregistrées dans cette province au cours de l’année 2023 ont dépassé 3,3 m et 7,2 m comme cumul sur les 2 dernières années. Quant aux sources, hormis les nombreux tarissements constatés, les diminutions cette année des débits des sources principales ont varié entre 42 et 79%, et entre 74 et 86% par rapport à la situation il y a 10 ans.

Les tableaux suivants dressent l’état de rabattement de la nappe Moyen Atlas et la situation des sources principales au niveau de la province d’Ifrane.

Piézométrie Moyen Atlas Province d’Ifrane :

N°IRE Chute piézométrique

au cours de 2023 Chute piézométrique

(Nov 2023/Nov 2021) Localisation

1098/22 -4.86 -7.93 Route Ifrane Vers Michlifene

1314/22 -1.10 -0.3 Dayat Aoua

1830/22 -4.00 -9.8 Route El Hajeb Vers Ifrane Maison Forestiere

277/30 -3.20 -11.7 Timahdite Gauche Vers Guigou

Moyenne -3.3 -7.2

Sources Principales :

Source/Q jaugé (l/s) Moyenne

-10 dernières années Février

-2023 Novembre

-2023 % Déficit du débit

(Nov. 2023 /10 années) (Nov. 2023 /Fév. 2023)

O.Amghas-A.HadouOuali 734 372 188.6 74% 49%

Ain Ben smim 196 48 27.6 86% 42%

Ain Zerrouka 267 223 46.5 83% 79%