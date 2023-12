L’Agence Nationale des Eaux et Forêts participe aux travaux de la 28ème Session de la Conférence des Parties à la CCNUCC

Mohammed Drihem

Abderrahim HOUMY, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a participé activement aux travaux de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qui s’est tenue à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Lors de cette participation le Directeur Général de l’ANEF a saisi l’occasion pour mettre en lumière et promouvoir la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ». Cette stratégie constitue, en effet, un levier fondamental dans l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, comme elle contribue à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable notamment ceux liés à la réduction de la pauvreté, à la restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques, ainsi qu’à la promotion de l’accès à une énergie durable.

Abderrahim HOUMY a plaidé en faveur de deux aspects majeurs qui devraient être pris en compte dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre le changement climatique à savoir : Le rehaussement de la place et de l’intérêt accordés aux solutions fondées sur la nature dont le rapport coût-bénéfice est le plus avantageux et le renforcement coordonné des appuis techniques et financiers et des initiatives régionales quel qu’en soit le cadre de coopération bilatérale, multilatérale ou triangulaire.

Sur cet aspect, Abderrahim HOUMY a souligné que la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », en tant que solution fondée sur la nature, bénéficie actuellement de l’appui de plus d’une dizaine de partenaires techniques et financiers dont l’Union européenne, l’Agence Française de Développement, la Banque Mondiale, l’Agence Allemande de Coopération Internationale, la Banque Allemande de Développement, le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, les Affaires Mondiales Canada et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture dans le cadre des programmes actifs actuellement, la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre d’un programme approuvé et la Banque Africaine de Développement et le Service Forestier Coréen dont les programmes sont en phase finale de formulation.

Aussi ; il y’a lieu de souligner qu’en marge de cette Conférence, le Directeur Général de l’ANEF a tenu un certain nombre de rencontres bilatérales notamment avec ses homologues des Emirates Arabes Unies et de l’Arabie Saoudite ainsi qu’avec différents partenaires techniques et financiers qui accompagnent l’ANEF dans la mise en œuvre de la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

Ces rencontres ont permis de passer en revue les nombreuses actions réalisées et futures dans le cadre des programmes de coopération liant l’ANEF à ses partenaires. Elles ont permis également de discuter et d’échanger sur les initiatives qui pourraient être développées afin de consolider ces partenariats stratégiques qui visent, entre autres, la lutte contre le changement climatique, à savoir : Le renforcement de la coopération avec l’Arabie Saoudite dans le cadre de l’initiative verte saoudienne et celle du Moyen-Orient vert, et avec les Emirats Arabes Unies en matière de conservation de la biodiversité, la valorisation des progrès très satisfaisants enregistrés dans le cadre du Programme « Ghabati, Hayati », premier programme de coopération internationale déployé dans le cadre de la Stratégie « Forêts du Maroc », financé par l’Agence Française de Développement et appuyé sur le plan technique par « Expertise France », la coordination avec le Secrétariat du Forum des Nations Unies pour les Forêts en relation avec la mise en œuvre du Plan Stratégique des Nations Unies pour les Forêts, notamment via des actions de coopération sud-sud, le renforcement de la coopération avec le Secrétariat de la Convention sur les Zones Humides d’Importance Internationale (RAMSAR) à travers l’inscription de nouveaux sites RAMSAR au Maroc et enfin, le développement de projets régionaux avec le soutien du Bureau Régional de l’ONU-Femme pour la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord en appui au Plan d’Action Genre de l’ANEF visant entre autres l’amélioration des conditions des femmes en milieu rural.

A noter enfin que dans le cadre de sa planification pluriannuelle, l’ANEF a intégré les différents engagements, pris par le Maroc dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, qui relèvent de sa compétence. La mise en œuvre de ces engagements suit un rythme progressif qui prend en considération, à la fois les prérequis procéduraux et les exigences normatives dues aux réformes ayant conduit à la transformation institutionnelle du secteur forestier et également à l’impératif de mener la conduite du changement dans la continuité.