CNT Travel Tech clôture en apothéose et avec Succès Sa 4ème Édition à l’Université Euromed de Fès

Mohammed Drihem

Mardi 12 décembre 2023 dernier, l’Université Euromed de Fès a été au rendez-vous avec l’organisation de la 4ème édition de Travel Tech Morocco, initié par la Confédération Nationale du Tourisme (CNT). Sous le thème : « Innovation au Service des Labs d’Impulsion et de la Feuille de Route Nationale du Tourisme au Maroc ».

Cet événement a rassemblé divers acteurs de l’industrie du tourisme, des experts, des entrepreneurs et des académiciens qui ont eu de discuter des initiatives portées par l’état, le privé et les établissements de formation, convergeant vers la mise en œuvre des Labs d’Impulsion, tel qu’ils sont définis par la feuille de route touristique nationale 2023-2026.

Ces discussions se sont déroulées en deux panels dont le premier a traité des labs thématiques d’impulsion et des moyens devant être déployés afin d’en soutenir la mise en œuvre et lors duquel ; les différents panelistes ont échangé autour du rôle de ces laboratoires, de la responsabilité portée par les acteurs de la chaîne de valeur touristique et ceux de la travel tech, tout en approfondissant l’échange avec des cas spécifiques de startups et entreprises marocaines innovantes, accompagnant l’émergence d’une nouvelle génération de best-practices et permettant de mieux répondre aux besoins des opérateurs mais aussi de la clientèle consommatrice du produit touristique marocain.

Le second panel a traité de la relation Entrepreneur-Université-Incubateurs, avec une mise en avant de l’incubateur « Euromed Innovation Center », porté par l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, comme cas d’étude pour les programmes d’idéation et d’incubation au sein des universités.

Parallèlement, deux startups ont été mis en exergue, ayant bénéficié d’accompagnement d’experts et d’incubateurs. Ces startups ont témoigné de l’importance d’un tel accompagnement dans le parcours de croissance d’une startup, tout en mettant l’accent sur le rôle névralgique de l’université marocaine dans le façonnement des talents pouvant accompagner cet écosystème grandissant d’acteurs innovant au service des industries du voyage.

Intervenant lors de cette rencontre ; Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme a déclaré que « La 4ème édition de Travel Tech Morocco a été une occasion renouvelée d’explorer les synergies à renforcer entre la communauté de la Travel Tech et les laboratoires pensés par la feuille de route 2023-2026, tout en mettant l’accent sur le rôle de la formation et de l’incubation. Les solutions concrètes présentées, et l’écosystème grandissant de startups, permettront de faire émerger une industrie numérique au service du tourisme, allant certainement façonner l’avenir de l’innovation touristique au Maroc. »

Pour sa part ; Ghada Bouhlal a souligné que « L’Université Euromed de Fès s’engage résolument en faveur de l’entrepreneuriat innovant dans des secteurs stratégiques au Maroc, matérialisé par l’Université entrepreneuriale et l’Euromed Innovation Center. Ce dernier, en tant que catalyseur d’initiatives avait’elle ajouté, a récemment contribué au développement de projets innovants Travel Tech lors du concours MedInnovation Tour, organisé dans le cadre du Forum MediTour 2023, faisant émerger 10 initiatives prometteuses dans le domaine du tourisme.”

De son côté ; Jalal Kassou a tenu de préciser que “ Le rôle central des universités, plus spécifiquement de l’Université Euromed de Fès dans la vision du Maroc pour devenir une startup-nation d’ici 2030, en encourageant l’innovation et l’entrepreneuriat à travers le renforcement des compétences de nos jeunes au service du secteur de la Travel Tech.”

Cet événement s’est clôturé avec l’annonce de la création prochaine à l’Université Euro-méditerranéenne de Fès d’un programme d’incubation au sein de l’Innovation Center, centré sur le développement de solutions spécifiques pour le tourisme, qui fera l’objet d’un partenariat porté par la CNT et l’UEMF, en partenariat avec les diverses fédérations métiers du secteur touristique.