PRIERE ROGATOIRE A LA MOSQUEE DU NIGER DE LA VILLE D’IFRANE

Mohammed Drihem



Sur Instruction de S.M. le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et à l’instar de toutes les villes et villages du Royaume, la Ville d’Ifrane a été au rendez-vous Vendredi 01 Décembre 2023 matin avec l’accomplissement de la prière rogatoire (Salat Al Istisqa’a) dans la mosquée du Niger en présence du Gouverneur de la Province Abdelhamid El Mazid et ce, dans le respect de la tradition du Prophète Sidna Mohammed, prière et salut sur Lui, chaque fois que les précipitations se font rares.



Des prières ont été notamment élevées pour accorder gloire à S.M. le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de préserver le Souverain et de Le combler en les personnes de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R. le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale, et d’entourer de Sa sainte miséricorde Feu S.M. Hassan II et Feu S.M. Mohammed V.