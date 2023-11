LE RESEAU ASSOCIATIF DE LA RESERVE DE BIOSPEHERE DU CEDRE DE L’ATLAS APPROUVE SON D’ACTION « RARBCA ACTION PLAN 2030 »

Par Mohammed Drihem

Le Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RARBCA) en partenariat avec la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) et l’Agence Nationale des eaux et forêts (ANEF) a organisé un atelier de formation et de planification d’une stratégie d’action dans le cadre de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas du Vendredi 10 au Dimanche 12 novembre 2023 dans la Vallée d’Agourou relevant de la Province de Khénifra.

Au programme de cet atelier initié sous le thème de « RBCA, quelles stratégies associatives pour la contribution à la gestion durable des ressources naturelles ? » ; la présentation du projet « Renforcement des capacités de la société civile du sud et de l’est de la Méditerranée pour une gestion durable des zones humides suivie d’exposés sur la Gestion des Zones Humides (cas des parcs nationaux de Khénifra, du Haut Atlas Oriental et d’Ifrane, des présentations des associations membres du réseau RBCA : quelles actions et visions pour la RBCA, de la Présentation des «Zones Humides au Maroc : définition, typologie, fonctions et valeurs, statuts juridiques Convention Ramsar, critères de classification, liste Ramsar et de discussion sur les modalités d’Institutionnalisation du Réseau Associatif de la RBCA (quel statut ? Quelles actions pour la contribution à la mise en œuvre de la RBCA.

La seconde journée de cet atelier a été consacré à la présentation du fruit de la réflexion sur le Projet d’Observatoire des Zones Humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas : quelle contribution à la gestion des Zones humides ?, à la Contribution du réseau associatif à la mise en place de l’Observatoire des Zones Humides de la RBCA avec la Définition du concept de « Menace », un Brainstorming sur les Menaces qui pèsent sur les zones humides de la réserve de la biosphère, une Identification des grandes catégories des menace et la discussion du pourquoi devons-nous gérer ces menaces ? Du Pourquoi et Comment gérer les menaces des zones humides de la réserve de la Biosphère (travaux en groupes) avec une Restitution des travaux des groupes

Contacté à ce sujet par notre correspondant régional ; Aboulabass Brahim Président de l’AMEPN nous a déclaré que toute création de réseau associatif a pour objectif dans un premier temps ; de mutualiser les efforts car il y’a plusieurs actions qui se font sur ce vaste territoire par une multitude d’associations et de coopératives et ce ; afin de renforcer la visibilité de la Reserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas à l’échelon national et même international dans un travail concerté avec l’ensemble des acteurs pour développer d’abord une vision puisqu’on est dans un territoire qui est reconnu à l’échelle mondiale et avoir dans ce sens ; un objectif commun.

Pour lui, il faut œuvrer pour que les objectifs du développement durable soit un objectif de la réserve et aussi, pourquoi pas donner un modèle d’aménagement et de gestion d’un espace avec tous les acteurs institutionnels et associatifs concernés.

Le Réseau associatif avait-il conclu est une initiative qui vient pour fédérer les efforts des associations de différents profils des Région de Fès-Meknès, Beni Mellal-Khénifra et Draa -Tafilalet sur laquelle se trouve la RBCA qui est d’une superficie de 1300000 hé d’où la nécessité d’avoir cette vision et se différencier aussi à travers un plan d’action sur 10 ans que le réseau est en train de mener une visibilité, un objectif à long terme et une action concerté afin de faciliter la concertation et l’implication de tout le monde.

De son côté ; Dr Lahcen Chilasse coordonnateur du Groupe de Recherche pour le Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM) de l’unité Fès-Meknès membre de ce Réseau associatif novateur a souligné que la participation de GREPOM à cet atelier organisé dans la province de Khénifra et précisément dans la Vallée d’Agourou est justifiée puisqu’il est un membre constitutif du réseau Associatif RBCA et d’ajouter que GREPOM en tant qu’association qui travaille sur la protection de la sauvagine et essentiellement des oiseaux des zones humides et les habitats des oiseaux, adhère à ce réseau là puisque ; avait-il précisé ; « nous jugeons que les problèmes environnementaux qui sévissent sur le territoire à l’échelle nationale et régionale de la Réserve interpelle tout le monde pour coordonner et conjuguer les efforts pour faire face aux changements et aux dégradations qui s’accélèrent avec des rythmes très rapides et l’action ; elle nécessite la conjugaison des efforts et dans un réseau, je pense ; c’est une réponse logique et objective pour conjuguer les efforts de conservation bien sûr en collaboration avec les autorités compétentes et surtout avec l’ANEF sachant bien sûr que le réseau associatif de la RBCA ne sera que le prolongement de la main de l’ANEF pour assoir la vision stratégique de cette agence et aussi de donner cet appui de la société civile à ses programmes que nous jugeons très pertinents et nécessaire pour faire face au rythme de la dégradation ».

Pour sa part ; Abdeslam Bouchafra secrétaire général de la SPANA, a déclaré à notre correspondant régional que cette formation rentre dans le cadre d’une série de formations dispensées par l’ASPANA dans le but de dupliquer un certain nombre de formations dispensées dans différents pays européens dans le cadre de l’Alliance Européenne des zones humides qui est un mode d’association qui est sous l’égide de la Tour du Valat qui est un centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes et qui regroupe 17 associations actives dans le bassin méditerranéen et financée par l’AFD et le FFEM qui financent au fait ; deux projet dont le premier concerne le renforcement des capacités des ONG dans le bassin méditerranéen et le second concerne la conservation des zones humides.

Selon Abdeslam Bouchafra, cette Formation organisée Aujourd’hui avec le RARBCA dans la Région du Moyen Atlas nous a été dictée par le fait qu’il déjà une organisation et plateforme qui permets a des associations de travailler dans les Parcs nationaux (Ifrane, Haut atlas oriental et Khénifra), axées essentiellement sur les zones humides et qui ont déjà bénéficiées de projets sur la mise à niveau des participants, sur la conservation et que nous avons sensibilisé pour la création d’un observatoire qui permettra à ces ONG d’assurer un suivi de l’évolution d’un certain nombre de critères au niveau de ces zones humides afin de leur permettre de mieux connaitre ces zones pour les défendre sur des bases solides et des connaissances de terrain

Après une visite à la Zone Humide d’Aguelmam Azegza où une randonnée pédestre autour du lac (sur 7 km environ) a été organisée, les membres du réseau participants à cet atelier ont discuté d’un projet de Plan d’action associatif pour le RBCA et de la stratégie du réseau pour la phase 2024-2030. Par la même occasion ; l’AMEPN a présenté l’état d’avancement du projet d’Observatoire des Zones Humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas initié dans le cadre du projet CEPF et son rôle dans le suivi et l’aide à la décision.

Dans ce cadre, les membres du Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas ont tenu des ateliers de concertation pour l’élaboration du Programme d’Action pour la période 2024-2030 intitulé « RARBCA ACTION PLAN 2030 » qui servira de vision à moyen terme pour promouvoir le concept de Réserve de Biosphère et plaidoyer pour qu’elle puisse jouer son rôle dans le développement durable en conciliant la préservation de la nature et le développement socioéconomique de son territoire.

Aussi ; cette rencontre a été l’occasion de proposer et d’instaurer une gouvernance du Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère des Cèdres de l’Atlas en créant un secrétariat temporaire pour gérer une phase transitoire pour la reconnaissance officielle et institutionnelle de ce réseau. Ce secrétariat est présidé par le professeur Lahcen Chilasse (GREPOM) et assisté par une équipe composée de MM. Mustafa Mahnni (Centre Draa Tafilalet pour le Développement) , Ahmed Hamid (AESVT), Adil Smouni (FEDERATION DE PECHE ECOLOGIQUE), Mohamed Drihem (ASS DES AMIS DU VAL D’IFRANE) et Brahim Abouelabbes (AMEPN).

Au terme des travaux de ce comité, il a été décidé de tenir la première assemblée générale en décembre prochain.