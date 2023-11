RESERVE DE BIOSPEHERE DU CEDRE DE L’ATLAS :

LA SOCIETE CIVILE S’ORGANISE EN RESEAU

ET PREPARE SON PLAN D’ACTION STRATEGIQUE

« RARBCA ACTION 2023 ».

Par Mohammed Drihem



Vendredi 10 novembre en cours, l’un des gites de montagne du site forestier d’Agourou relevant du Parc National de Khénifra (Province de Khénifra) a été au rendez-vous avec le lancement des travaux d’un atelier de formation et de planification d’une stratégie d’action dans le cadre de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RBCA) ; organisé du 10 au 12 novembre par le Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas en partenariat avec la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) et l’ANEF sous le thème : « RBCA, quelles stratégies associatives pour la contribution à la gestion durable des ressources naturelles ? ».

Initié dans le cadre de la dynamisation du Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RARBCA) mis en place en mars 2023 et œuvrant dans la RBCA, cet atelier de formation sur « la planification des projets de la société civile : Gestion des menaces des Zones Humides » a pour objectif : La Mise à niveau des acteurs associatifs de la RBCA sur les méthodes et les techniques d’élaboration de projets de gestion et de valorisation des ressources naturelles (avec présentation des études de cas en méditerranée, cas des zones humides) et l’ Elaboration du programme d’action de la société civile de la RBCA pour la mise en place d’une vision 2024 – 2030 pouvant servir de base aux associations membres de se concerter et de développer des actions communes et des projets complémentaires pour la contribution au développement durable des régions couvertes par la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas.

Cet atelier de formation et de planification stratégique au profit des membres du RARBCA vise notamment à permettre à ces derniers de conjuguer les efforts pour l’élaboration concertée d’une vision commune aboutissant à un plan de référence à moyen terme dit ‘’RARBCA ACTION 2030’’ qui les orienterait vers les activités complémentaires aux efforts menés au niveau de la RBCA par les autres

Acteurs.

C’est une occasion pour disposer d’un document stratégique qui sert de base pour le plaidoyer en faveur de l’action de la société civile, surtout son encouragement et sa motivation sur le terrain pour la contribution au développement économique et social et mettre en exergue le rôle de la RBCA dans le maintien de la viabilité et de l’équilibre écologique de ce vaste territoire.